চানখাঁরপুল মামলার রায় আজ, ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুরসহ আসামি ৮

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় আজ মঙ্গলবার ঘোষণা করা হবে ।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ এই মামলায় আসামি ৮ জন।
বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ আজ এই রায় ঘোষণা করবেন। এই ট্রাইব্যুনালের বাকি দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালে গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনায় এটি দ্বিতীয় রায় হতে যাচ্ছে।
আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন (৫ আগস্ট) রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় এই মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা করা হয়েছে। সেদিন চানখাঁরপুল এলাকায় শাহরিয়ার খান আনাস, শেখ মাহদি হাসান জুনায়েদ, মো. ইয়াকুব, মো. রাকিব হাওলাদার, মো. ইসমামুল হক ও মানিক মিয়া শাহরিককে গুলি করে হত্যা করা হয়।
এই মামলার আট আসামির মধ্যে চারজন পলাতক। তাঁরা হলেন ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার শাহ্ আলম মো. আখতারুল ইসলাম ও রমনা অঞ্চলের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুল।
আর এই মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন, শাহবাগ থানার সাবেক পরিদর্শক মো. আরশাদ হোসেন, কনস্টেবল মো. সুজন হোসেন, ইমাজ হোসেন ও মো. নাসিরুল ইসলাম।
চানখাঁরপুলের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছিল ২০২৫ সালের ২১ এপ্রিল। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালে এটিই ছিল প্রথম তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল। পরে একই বছরের ২৫ মে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন। সেদিনই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেন ট্রাইব্যুনাল। গত বছরের ১৪ জুলাই এই আট আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হয়।
একই বছরের ১১ আগস্ট এই মামলায় সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করেন ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। একই দিন চানখাঁরপুলে শহীদ শিক্ষার্থী শাহারিয়ার খান আনাসের বাবা সাহরিয়ার খান এ মামলায় প্রথম সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দেন। সূচনা বক্তব্য ও সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে গত বছরের ১১ আগস্ট এই মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হয়। এ মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন সাবেক স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। প্রসিকিউশন এ মামলায় ২৬ জন সাক্ষী উপস্থাপন করেছেন। আসামিপক্ষও এ মামলায় সাক্ষী উপস্থাপন করেছে। গত বছরের ১০ ডিসেম্বর এ মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হয়। এ মামলায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয় ২৪ ডিসেম্বর।
প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন বলেন, তাঁরা প্রত্যেক আসামির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সব আসামির সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড চান তাঁরা। এ মামলার সব আসামির সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে এই মামলার ভুক্তভোগীদের দেওয়ার আবেদনও করা হয়েছে।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রথম কোনো মামলার রায় হয়েছিল ২০২৫ সালের ১৭ নভেম্বর। সে মামলার রায়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ওই মামলায় দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি দেওয়ায় অ্যাপ্রুভার (রাজসাক্ষী) পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।