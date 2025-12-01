বাংলাদেশে টিউলিপের কারাদণ্ডের রায়ে যুক্তরাজ্যে কি কোনো প্রভাব পড়তে পারে

ঢাকার একটি আদালত আজ পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের একটি মামলার রায়ে যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টির এমপি টিউলিপ সিদ্দিককে দুই বছরের কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন। এই রায়ের ফলে টিউলিপের এমপি পদ থাকবে কি না বা তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যতে এর প্রভাব পড়বে কি না, তা নিয়ে অনেকের মধ্যে কৌতূহল দেখা দিয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে যুক্তরাজ্যের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জন ট্রাসলার প্রথম আলোকে বলেন, টিউলিপ সিদ্দিকের বাংলাদেশের একটি আদালতের দেওয়া দুই বছরের কারাদণ্ড ভোগ করার প্রয়োজন নেই। যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো প্রত্যর্পণ চুক্তি নেই বা এমন কোনো আইনি বন্দোবস্ত নেই, যেটা এই কারাদণ্ড কার্যকর করবে। তা ছাড়া যুক্তরাজ্যের আদালতগুলো সম্ভাব্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, ন্যায়বিচারের মানদণ্ড এবং মানবাধিকার নিয়ে ঝুঁকির বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে যুক্তরাজ্যের আদালতগুলো প্রত্যর্পণের যেকোনো অনুরোধ প্রায় নিশ্চিতভাবেই প্রত্যাখ্যান করবেন।
ব্রিটিশ আইনজীবী জন ট্রাসলার বলেন, এমনকি বাংলাদেশ তাঁকে (টিউলিপ) নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করলেও প্রত্যর্পণের জন্য যুক্তরাজ্য তা স্বীকার করতে বাধ্য নয়। এই দণ্ডাদেশ তাঁর যুক্তরাজ্য পার্লামেন্ট সদস্যের পদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। কারণ, যুক্তরাজ্যের নির্বাচনী আইনে কেবল যুক্তরাজ্যে ১২ মাস বা তার বেশি মেয়াদে দণ্ডপ্রাপ্ত হলে এমপি পদ বাতিল বা অযোগ্যতা আরোপ হয়।
এই রায়ের ফলে টিউলিপকে কোনো সমস্যায় পড়তে হতে পারে কি না, সে বিষয়ে এই আইনজীবী বলেন, তাঁর একমাত্র বাস্তব ঝুঁকি হলো বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ যদি ইন্টারপোলের মাধ্যমে ‘রেড নোটিশ’ জারি করাতে পারে, তাহলে কিছু দেশে তাঁর চলাচলে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হলে এ ধরনের নোটিশ চ্যালেঞ্জ করা যায়।