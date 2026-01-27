বেআইনি আদেশ না মানতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে কোনো ধরনের বেআইনি আদেশ না মানতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এ কথা বলেন।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জনগণের আস্থা অর্জনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে জানিয়ে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেন কারও পক্ষপাতমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ না হয়, সে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কোনো স্বার্থান্বেষী মহলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন যাতে না করে, এমনকি নিজের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অবৈধ আদেশ যাতে বাস্তবায়ন না করে, সে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, নির্বাচনে একজন সরকারি কর্মকর্তাকে শতভাগ নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাঁরা যেন কোনো প্রার্থী বা এজেন্টের কাছ থেকে অনৈতিক বা অবৈধ আর্থিক সুবিধা গ্রহণ না করেন। দায়িত্ব পালনকালে তাঁদের কোনো প্রতিনিধির কাছ থেকে খাবারও গ্রহণ না করেন, সে বিষয়েও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ভোটকেন্দ্রে অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে রিটার্নিং কর্মকর্তা, সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও প্রিসাইডিং অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে শক্ত হাতে পরিস্থিতি দমন করতে হবে।
সভায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট, আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেল গঠন, নির্বাচনী প্রচারণাকালে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধ ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২–এর অগ্রগতি পর্যালোচনা, অবৈধ ও লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম, মাদকবিরোধী অভিযানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, গত ১৩ ডিসেম্বর থেকে চালু হওয়া অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ অভিযানে এখন পর্যন্ত (২৫ জানুয়ারি) ২২ হাজার ৪৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ অভিযানে ৪৮৩টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৪ হাজার ৬৬০টি গুলি, ৭৯৯টি কার্তুজ, ১ হাজার ৮৪টি দেশি অস্ত্র, গ্রেনেড, মর্টারের গোলা, গান পাউডার, আতশবাজি, বোমা তৈরির উপকরণ উদ্ধার করা হয়েছে।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ, গ্রহণযোগ্য এবং উৎসবমুখর নির্বাচনে বদ্ধপরিকর। সে জন্য জাতীয় নির্বাচনে জন–আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন ও নিশ্চিতকরণে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকার।