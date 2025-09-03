এশিয়ান ডুপ্লেক্স টাউন: নতুন সময়ের নতুন জীবনধারা

ট্রাফিক জ্যামে বসে ক্লান্তিকর অপেক্ষা আর ইট-পাথরের শহরের ভিড় পেছনে ফেলে হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া, সবুজের প্রশান্তি ও নির্জনতার এক ভিন্ন অভিজ্ঞতায় আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে ‘এশিয়ান ডুপ্লেক্স টাউন’। ঢাকার অদূরে, পূর্বাচল–সংলগ্ন ১৮০ ফিট এশিয়ান হাইওয়ের পাশে গড়ে ওঠা এই টাউনশিপে প্রকৃতির সৌন্দর্য আর আধুনিক সুযোগ-সুবিধা মিলেমিশে তৈরি করেছে এক অনন্য আবাসভূমি। এখানে রয়েছে সুনিপুণভাবে পরিকল্পিত টাউনশিপের সবকিছু—সবুজ লন, শিশুদের প্লে এরিয়া, আধুনিক শপিং জোন, কমিউনিটি ক্লাব, মসজিদ থেকে শুরু করে উন্নত স্বাস্থ্যসেবার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। প্রতিটি প্রজন্মের জন্য সাজানো এই গেটেড কমিউনিটি আপনার পরিবারকে দেবে নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য আর এক নতুন জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা।
২৩৭ দশমিক ২ বিঘা জমির ওপর নির্মিত এশিয়ান ডুপ্লেক্স টাউনে রয়েছে চারটি নকশাশৈলীর সুন্দরভাবে বিন্যস্ত ডুপ্লেক্স ভিলা—ভিক্টোরিয়ান, আরবান, কুইন্স গার্ডেন ও কুইন্স প্রিমিয়াম। প্রতিটি ভিলা ৫ কাঠা (৫ হাজার ৩১৫ ও ৬ হাজার ২১০ বর্গফুট), কিংবা ১০ কাঠা (৮ হাজার ৯০০ বর্গফুট) আকারে নির্মিত। রয়েছে ডাবল পার্কিং স্পেস আর সামনে-পেছনের সবুজ লন। কিছু ভিলায় ব্যক্তিগত সুইমিংপুলসহ প্রতিটি ঘরেই রয়েছে প্রশস্ততা ও প্রিমিয়াম অনুভূতি। ভিলার ভেতরে উঁচু সিলিংসহ খোলা ডাইনিং স্পেস, আলো-হাওয়া চলাচলের উপযোগী কাচের দেয়াল আর আধুনিক ইন্টেরিয়র ডিজাইন তৈরি করে উন্মুক্ত ও প্রাণবন্ত পরিবেশ।
যাঁরা প্রকৃতির কাছাকাছি থেকেও আধুনিক জীবনের সব সুবিধা চান, তাঁদের জন্যই সাজানো হয়েছে এই ‘গেটেড টাউনশিপ’। প্রতিটি ভিলায় রয়েছে ব্যক্তিগত গাড়ি পার্কিং, আধুনিক রান্নাঘর আর ছাদের ওপর বারবিকিউ জোন। এশিয়ান ডুপ্লেক্স টাউন শুধু আবাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আধুনিক জীবনধারার সব সুবিধাও দিচ্ছে। এখানে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন মসজিদ, অত্যাধুনিক ক্লাব হাউস, ব্যাংকুয়েট হল, সিনেমা হল, সুইমিংপুল ও শিশুদের জন্য আলাদা পুল, ফ্যামিলি স্যুইট, ডে-কেয়ার সেন্টার, জিমনেসিয়াম, সেলুন এবং স্পা লাউঞ্জ। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কনভেনশন সেন্টার ও পূর্ণ ক্যাটারিং সেবা। ক্লাব হাউস কমপ্লেক্সে রয়েছে ভূগর্ভস্থ পার্কিং ব্যবস্থা, যেখানে একসঙ্গে সব অতিথির গাড়ি রাখা সম্ভব। দুই তলাবিশিষ্ট ফুড কোর্ট ও বারান্দা দেবে খাবার ও আড্ডার দারুণ অভিজ্ঞতা। শিশুদের জন্য সবুজে ঘেরা প্লে-গ্রাউন্ড, নার্সারি স্কুল, হাই স্কুল, কমিউনিটি ক্লিনিক টাউনশিপকে করেছে পূর্ণাঙ্গ। দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে রয়েছে কর্নার শপ। আর নিরাপত্তা স্বার্থে রয়েছে ২৪/৭ সিসিটিভি ক্যামেরা ও নিজস্ব ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন। আধুনিক জীবনযাত্রার জন্য সাজানো এক পূর্ণাঙ্গ শহরে আরও রয়েছে সেন্ট্রাল স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ওয়াসা অনুমোদিত), বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, ডেসকো সাব-স্টেশন ও সেন্ট্রাল এলপিজি সিস্টেম।
সম্প্রতি ‘ড্রিম টু রিয়্যালিটি’ শিরোনামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এশিয়ান ডুপ্লেক্স টাউন গ্রাহকদের কাছে এক্সক্লুসিভ ডুপ্লেক্স ভিলার মালিকানা হস্তান্তর ও রেজিস্ট্রেশন দেওয়া শুরু করেছে। প্রথম পর্যায়ের প্রায় সব ভিলার হস্তান্তরও ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ক্রেতাদের আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে প্রমাণিত হয়েছে এশিয়ান ডুপ্লেক্স টাউনের প্রতি তাদের আস্থা ও ভালোবাসা।
এটি শুধু মালিকানা হস্তান্তরের অনুষ্ঠান নয়—এটি ছিল বিশ্বাস, সংযোগ আর নতুন সূচনার এক অনন্য উদ্যাপন।
এশিয়ান ডুপ্লেক্স টাউন আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে—এসে দেখুন, অনুভব করুন, আর খুঁজে নিন সেই স্বপ্নের আবাস, যেখানে কংক্রিটের ভিড় নয়, বরং প্রকৃতির সান্নিধ্যে শুরু হবে এক নতুন জীবন।