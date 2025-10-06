ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি
বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় ভারত: বিক্রম মিশ্রি

ইউএনবি নয়াদিল্লি

বাংলাদেশে যত দ্রুত সম্ভব একটি অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় ভারত। সোমবার দেশটির পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি এ কথা বলেছেন।

ভারতের পররাষ্ট্রসচিব আরও বলেন, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে কাজ করতে ভারত প্রস্তুত রয়েছে।

নয়াদিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ভারত সফররত বাংলাদেশের ডিপ্লোম্যাটিক করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (ডিক্যাব) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মতবিনিময় করার সময় বিক্রম মিশ্রি এ কথা বলেন।

এ সময় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তা ছাড়াও ডিক্যাবের সভাপতি এ কে এম মঈনুদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক আরিফুজ্জামান মামুন উপস্থিত ছিলেন।

প্রায় ঘণ্টাব্যাপী আলাপচারিতায় ভারতের পররাষ্ট্রসচিব দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয়, সীমান্ত ইস্যু, পানিবণ্টনের বিষয়াবলি এবং বর্তমানে ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিষয়ে নানা প্রশ্নের জবাব দেন।

এ সময় ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বলেন, যেকোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রেই কিছু মতপার্থক্য বা ইস্যু থাকাটা স্বাভাবিক।

