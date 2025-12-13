রাখাইনে হাসপাতালে বোমা হামলায় বাংলাদেশের নিন্দা

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে হাসপাতালে সাম্প্রতিক বোমা হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ। আজ শনিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভেরিফায়েড এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা এক বার্তায় এই নিন্দা জানানো হয়। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘন ও সহিংসতা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।
পোস্টে বলা হয়, রাখাইনের একটি হাসপাতালে সাম্প্রতিক বোমা হামলার নিন্দা জানাচ্ছে বাংলাদেশ। পাশাপাশি রাজ্যটিতে সাম্প্রতিক সময়ে সহিংসতা ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের (ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান ল) লঙ্ঘনের ঘটনা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। একই সঙ্গে নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক এবং ক্ষতিগ্রস্ত সবার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছে।
বার্তায় বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ কোনো ধরনের ভেদাভেদ ছাড়াই বেসামরিক নাগরিক ও বেসামরিক স্থাপনা সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশ মনে করে, রোহিঙ্গা ও রাখাইনসহ সব সম্প্রদায়কে সহিংসতা থেকে রক্ষা করতে হবে।
উল্লেখ্য, ১০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের ম্রাউক-উতে একটি হাসপাতালে জান্তার বিমান হামলায় অন্তত ৩১ জন নিহত হয়েছেন। ম্রাউক-উ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী। পরদিন জাতিসংঘ ওই হামলার নিন্দা জানিয়েছে।
এদিকে হাসপাতালে বিমান হামলা চালানোর কথা স্বীকার করে আজ বিবৃতি দিয়েছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। তারা বলেছে, হামলায় ৩৩ জন নিহত হয়েছেন। সেনাবাহিনীর দাবি, নিহতদের সবাই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সশস্ত্র সদস্য এবং তাদের সমর্থক। হামলায় বেসামরিক নাগরিকদের কেউ নিহত হননি। তবে প্রত্যক্ষদর্শী, মানবিক সহায়তাকর্মী, বিদ্রোহী গোষ্ঠী এবং জাতিসংঘের দাবি, হাসপাতালে থাকা বেসামরিক মানুষেরাই হামলায় নিহত হয়েছেন।