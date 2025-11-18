বোমাটি ড্রেনে এসে পড়ে বিস্ফোরিত হয়। ফলে ড্রেনের কাদা ভবনে ছিটকে পড়ে
বাংলাদেশ

প্রসিকিউটর ভবনের সামনে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ, পুলিশ বলছে চকলেট বোমা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) কক্ষের বাইরে সামনে দিকে বিকট শব্দে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার বিকেল সোয়া চারটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

পাবলিক প্রসিকিউটর বলছেন, ককটেল বিস্ফোরণ হয়েছে। অন্যদিকে পুলিশ বলছে, এটা ছোট পটকা বোমা বা চকলেট বোমা–জাতীয় কিছু হতে পারে।

র‍েবতী ম্যানশন নামেন এ ভবনের নিচতলায় অনেক পাবলিক প্রসিকিউটর বসেন। ভবনের ওপরের দিকে আদালতও রয়েছে।

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, ‘আমরা আমাদের অফিসে বসে কাজ করছি। এমন সময়ে বিকট শব্দের একটি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ পাই। রুম থেকে বের হয়ে দেখি, ড্রেনের সামনে কাদা ছিটিয়ে রয়েছে। ড্রেনের সমস্ত কাদা আদালতের দেয়ালে লেগে রয়েছে।’

এ ঘটনা আদালত প্রাঙ্গণে সতর্কবার্তা বলে এই আইনজীবী মনে করেন। তিনি বলেন, আদালতে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে এটি করা হয়ে থাকতে পারে। প্রশাসনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত।

দুদকের পাবলিক প্রসিকিউট জহিরুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পরপরই বিষয়টি কোতোয়ালি থানায় জানানো হয়। তারা এসে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেছে।

ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ নজরুল ইসলাম এ ঘটনায় নিন্দা জানান ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘আমার ধারণা গতকাল শেখ হাসিনাকে দেওয়া রায়কে কেন্দ্র করে সারা দেশে নিরবিচ্ছিন্ন ঘটনার এটা একটি অংশ হতে পারে।’ এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

রাজধানীর কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘ঘটনাস্থল আমরা পরিদর্শক করেছি। ককটেল বিস্ফোরণের কোনো আলামত আমরা পাইনি। এটা ছোট ছোট পটকা বোমা বা চকলেট বোমা–জাতীয় কিছু হতে পারে।’

