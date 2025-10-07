নির্মাণমান ও আধুনিকতার জন্য সুখ্যাত ‘শেল্‌টেক্‌’-এর প্রকল্পগুলো গ্রাহকদের কাছে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়
বাংলাদেশ

ঢাকার প্রাইম লোকেশনে শেল্‌টেকের প্রিমিয়াম কমার্শিয়াল স্পেস

সফল নারী উদ্যোক্তা নীলিমা চৌধুরী তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে গড়া প্রতিষ্ঠানের একের পর এক ব্যবসায়িক মাইলফলক ছুঁয়ে চলেছেন। ব্যবসার সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় এখন তাঁর সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ, প্রতিষ্ঠানের জন্য এমন একটি স্থায়ী অফিস স্পেস খুঁজে বের করা, যা ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক কার্যক্রম বিস্তৃত করতে ভূমিকা রাখবে।

নতুন বাণিজ্যিক স্পেসের জন্য নারী উদ্যোক্তা নীলিমার কিছু নির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে। সেগুলো হলো—

লোকেশন ও যাতায়াতসুবিধা: অফিস এমন স্থানে চাই, যেখানে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও গ্রাহক উভয়েই সহজে পৌঁছাতে পারেন।

আধুনিক নকশা ও পরিবেশ: আধুনিক ও নান্দনিক স্থাপত্যশৈলী, যা কর্মচঞ্চল আবহ তৈরি করে কর্মকর্তাদের সৃজনশীলতা বাড়াবে।

উন্নত ভবন অবকাঠামো: দ্রুতগতির লিফট, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা, সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও টেকসই নির্মাণ।

কর্মকর্তা ও গ্রাহকের সুবিধা: প্রয়োজনীয় পার্কিং ব্যবস্থা ও ভবনের পেশাদার ব্যবস্থাপনা।

আইনি বৈধতা ও বিশ্বস্ততা: সব প্রয়োজনীয় আইনি অনুমোদন ও বিশ্বস্ত নির্মাণ।

এসব বিষয়ের সমন্বয়ে নীলিমা এমন এক ঠিকানা খুঁজছেন, যা তাঁর প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড ভ্যালুকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে এবং ব্যবসা সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে। নির্মাণমান ও আধুনিকতার জন্য সুখ্যাত শেল্‌টেকের প্রকল্পগুলো তাই তাঁর কাছে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হলো। ঢাকার বিভিন্ন প্রাইম লোকেশনে শেল্‌টেক্ তাদের ‘স্যাফায়ার সিরিজ’-এর আওতায় যেসব প্রিমিয়াম বাণিজ্যিক ভবন তৈরি করছে, তার সবই নীলিমার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। লোকেশন, নকশা, অবকাঠামো, ব্র্যান্ড ভ্যালু বা সুযোগ-সুবিধা—প্রতিটি দিকেই এসব প্রকল্প উদাহরণ সৃষ্টি করছে।

ভিঞ্চিয়া শেল্‌টেক্‌ টাওয়ার, তেজগাঁও

তেজগাঁওয়ের করপোরেট হাবে নির্মিত হচ্ছে শেল্‌টেকের আধুনিক ১৪ তলা কমার্শিয়াল ভবন ‘ভিঞ্চিয়া শেল্‌টেক্ টাওয়ার’। শীর্ষস্থানীয় আর্কিটেকচার ফার্ম ‘বিন্যাস’-এর ডিজাইন করা এই ভবনের ফ্লোর–প্ল্যানে থাকছে ৭৭১ থেকে ৭২১৭ বর্গফুটের অফিস স্পেস। এ ভবনের সামনের দিকে থাকবে খোলা ডাবল হাইট এন্ট্রি লবি, যেটি সবাইকে একটি খোলামেলা আবহ তৈরি করে দেবে। ভবনটি তেজগাঁওয়ের প্রধান সড়কের পাশে, তাই যাতায়াতের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগ করবে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মকর্তারা।

ভিঞ্চিয়া শেল্‌টেক্ টাওয়ার

শেল্‌টেক্‌ এলিগ্যান্ট টাওয়ার, মিরপুর রোড

মিরপুর রোডের কালাবাগান লেক সার্কাসে গড়ে উঠছে ঢাকার বাণিজ্যিক স্থাপত্যের এক নতুন সংযোজন ‘শেল্‌টেক্ এলিগ্যান্ট টাওয়ার’। ১৯ দশমিক শূন্য ৮ কাঠা জমির ওপর নির্মিত এই ১৪ তলা আধুনিক বাণিজ্যিক ভবনটি ডিজাইন করা হয়েছে সর্বাধুনিক কর্মপরিবেশ মাথায় রেখে। এখানে থাকবে ২ হাজার ৩৪১ থেকে ৪ হাজার ৪৪২ বর্গফুট আকারের বাণিজ্যিক ইউনিট, যা ছোট-বড় সব করপোরেট অফিসের জন্য উপযুক্ত। প্রকল্পটিতে থাকবে ৭৮টি গাড়ি পার্কিং সুবিধা, দ্রুতগতির লিফট, উন্নত ফায়ার সেফটি সিস্টেম এবং ২৪/৭ নিরাপত্তাব্যবস্থা। এর পাশাপাশি রয়েছে সহজ যোগাযোগব্যবস্থা। ধানমন্ডি, নিউমার্কেট এবং শহরের অন্যান্য বাণিজ্যিক এলাকার খুব কাছাকাছি হওয়ার কারণে এই লোকেশন ব্যবসায়ীদের চাহিদার শীর্ষে। শেল্‌টেক্ এলিগ্যান্ট টাওয়ার হতে যাচ্ছে এমন এক ঠিকানা, যেখানে কর্মীরা পাবেন আরামদায়ক পরিবেশ আর বিনিয়োগকারীরা পাবেন অর্থনৈতিক সাফল্য।

শেল্‌টেক্ এলিগ্যান্ট টাওয়ার

শেল্‌টেক্ সিটিস্কেপ হাইটস, কাকরাইল

রাজধানীর অন্যতম বাণিজ্য এলাকা কাকরাইলে শেল্‌টেক্ নির্মাণ করতে চলেছে ২১ তলা বাণিজ্যিক ভবন ‘শেল্‌টেক্‌ সিটিস্কেপ হাইটস’, যা নির্মিত হচ্ছে ১১ দশমিক ৯৫ কাঠা জমির ওপর। আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর আইকনিক একটি টাওয়ার হতে চলেছে এই ভবন। এ ভবনে থাকছে ২ হাজার ১৬৭ থেকে ৪ হাজার ৯১৯ বর্গফুটের কমার্শিয়াল স্পেস, যা ছোট-বড় যেকোনো ব্যবসার জন্য মানানসই। সুউচ্চ এই টাওয়ারে থাকছে ৪৩টি ইউনিট। প্রতিটি ইউনিটের জন্য থাকছে আলাদা পার্কিং, ৩টি লিফট ও আধুনিক অগ্নিনিরাপত্তাব্যবস্থা। ভবনটি ডিজাইন করেছে স্বনামধন্য আর্কিটেকচার ফার্ম ‘এহসান খান আর্কিটেক্টস লিমিটেড’।

শেল্‌টেক্‌ ক্যাপিটাল সেন্টার, ভিআইপি রোড, কাকরাইল

প্রখ্যাত স্থপতি মোস্তফা খালিদ পলাশের নকশায় কাকরাইলের ভিআইপি রোডে নির্মিত হচ্ছে বাণিজ্যিক ভবন ‘শেল্‌টেক্‌ ক্যাপিটাল সেন্টার’। ১৪ তলাবিশিষ্ট এই ভবন নির্মিত হচ্ছে ১৯ দশমিক ৪০ কাঠা জমির ওপর, যেখানে থাকছে ১০২টি ইউনিট, যেগুলোর আয়তন ১ হাজার ৮৬ থেকে ২ হাজার ৮১০ বর্গফুট। এই বহুমুখী পরিবেশ নীলিমার মতো ব্যবসায়ীদের নেটওয়ার্কিং ও নতুন ক্লায়েন্ট পাওয়ার দারুণ সুযোগ এনে দেবে। উন্নত অবকাঠামো, বড় পার্কিং সুবিধাসহ বাণিজ্যিক চাহিদা মেটাবে এই শেল্‌টেক্‌ ক্যাপিটাল সেন্টার।

শেল্‌টেক্‌ এমএইচ হাইটস, আসাদ অ্যাভিনিউ, মোহাম্মদপুর

মোহাম্মদপুরের আসাদ অ্যাভিনিউতে নির্মিতব্য একটি আধুনিক বাণিজ্যিক প্রকল্প ‘শেল্‌টেক্‌ এমএইচ হাইটস’। ১৩ দশমিক ৫৪ কাঠা জায়গার ওপর নির্মিত হচ্ছে ৪০ ইউনিটের ১৪ তলা কমার্শিয়াল ভবন, যার ইউনিটগুলোর আয়তন ৯২৯ থেকে ২ হাজার ১৬২ বর্গফুট পর্যন্ত, যা বিভিন্ন ধাঁচের ব্যবসায়িক চাহিদা মেটাতে সক্ষম। প্রকল্পটি ডিজাইন করেছে বাংলাদেশের অন্যতম স্থাপত্য সংস্থা ‘ভলিউমজিরো লিমিটেড’।

নির্ধারিত সময়ে হস্তান্তর, টেকসই নির্মাণ আর আস্থার ধারাবাহিকতাই শেল্‌টেক্‌কে বানিয়েছে দেশের রিয়েল এস্টেট জগতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত নাম। আপনার পছন্দের স্যাফায়ার সিরিজের কমার্শিয়াল স্পেস বুকিং দিতে কল করতে পারেন ১৬৫৫০ নম্বরে অথবা ভিজিট করতে পারেন www.sheltech-bd.com

