সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ৯ নভেম্বর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

গোলাপি ইয়াবা হয়ে যায় কমলা, নেই সাক্ষী, এমন ১৬ কারণে খালাস পায় মাদক মামলার আসামি

মাদকসহ হাতেনাতে ধরা পড়লেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আসামিরা বিচারিক প্রক্রিয়ায় খালাস পেয়ে যাচ্ছেন। প্রথম আলোর অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দেশে মাদকের যত মামলা হয়, তার ৫৯ শতাংশই শেষ পর্যন্ত আদালতে প্রমাণ করা যায় না। অন্যভাবে বলা যায়, মাদকের ৫৯ শতাংশ মামলায় আসামিদের সাজা হয় না।
ডেঙ্গু সংক্রমণের সময় বদলাচ্ছে, বেড়েছে নভেম্বরে, কারণ কী

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ১০ বছরের সোহানা ছয় দিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। গতকাল দুপুরে মুগদা মেডিকেলে

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগে বেশি সংখ্যায় সংক্রমণ ও মৃত্যুর সময় এখন পাল্টে যাচ্ছে। চার বছর ধরেই এমন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। গত দুই দশকে বৃষ্টির সময় অর্থাৎ জুলাই ও আগস্ট মাসে বেশি সংক্রমণ ও মৃত্যু হতো। তবে চার বছর ধরে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ঘটছে অক্টোবর মাসে। আর প্রায় শীতের সময় নভেম্বরে মৃত্যু হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। এ মাস ডেঙ্গুর প্রাণঘাতী মাস হিসেবে এখন চিহ্নিত হচ্ছে।
বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ভারতের অবস্থান কী

আগামী নির্বাচন কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়; বরং এর চেয়ে অনেক গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ। এটি একদিকে যেমন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের পরীক্ষা, তেমনি অন্যদিকে ভারতের ঐতিহাসিক প্রভাব বিস্তারের ধারার বিরুদ্ধেও একধরনের নীরব প্রতিরোধ। বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে ভারতের অবস্থান কী, তা নিয়ে লিখেছেন এস কে তৌফিক হক ও আহমদ ইফতেখার।
মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা: আয়োজক কর্মকর্তার অশোভন আচরণের যে জবাব দিলেন অংশগ্রহণকারীরা

নাওয়াৎ ইৎসারাগ্রিসিল ও ফাতিমা বোশ

থাইল্যান্ডে এ বছর মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার আয়োজকদের একজন পুরুষ কর্মকর্তা একজন প্রতিযোগীকে ধমকাচ্ছেন; সম্প্রতি এমন একটি ভিডিও অনলাইনে ভাইরাল হওয়ার পর নারীবিদ্বেষ, নারীর ক্ষমতায়ন ও আন্তর্জাতিক সুন্দরী প্রতিযোগিতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিশ্বজুড়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে।
জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ: তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

মঞ্জুরুল ইসলাম ও জাহানারা আলম

বাংলাদেশ নারী দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে জাতীয় নারী দলের ক্রিকেটার জাহানারা আলমের আনা যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গত বৃহস্পতিবার রাতেই জানিয়েছিল বিসিবি। জানানো হয়েছিল, কমিটি ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ জমা দেবে। দুদিন পর আজ রাতে তিন সদস্যের কমিটির নাম ঘোষণা করেছে বিসিবি।
