আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
বাংলাদেশ

জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলায় ট্রাইব্যুনাল থেকে প্রথম জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে জামিনের প্রথম আদেশ হলো।

বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ আজ রোববার এক আসামির জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।

জামিন পেয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লক্ষ্মীপুরের নেতা হুমায়ুন কবির পাটোয়ারী। তিনি লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সদর উপজেলার চররুহিতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। জুলাই অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরপরই ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

হুমায়ুন কবিরের গুরুতর অসুস্থতার কথা তুলে ধরে তাঁর আইনজীবীরা জামিনের আবেদন করলে ট্রাইব্যুনাল তা মঞ্জুর করেন।

জামিন আবেদনে আসামির আইনজীবী বলেন, তাঁর মক্কেল লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত। এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যে তাঁর দুই ভাই মারা গেছেন।

এ সময় প্রসিকিউশনের (রাষ্ট্রপক্ষ) বক্তব্য জানতে চান ট্রাইব্যুনাল। তখন প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম বলেন, গুরুতর অসুখের মেডিক্যাল রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। তাতে এ ধরনের জামিন আবেদনে বিরোধিতা করা খুব কঠিন। তবে মানবতাবিরোধী অপরাধের কোনো আসামির সঙ্গে যেন এই আসামি যোগাযোগ না করতে পারেন।

এরপর বেশ কিছু শর্ত দিয়ে জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন ট্রাইব্যুনাল। শর্তের মধ্যে রয়েছে আসামিকে বাসার ঠিকানা দিতে হবে, আসামি গণমাধ্যম কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো বক্তব্য দিতে পারবেন না, তদন্ত কর্মকর্তা ও ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রারকে অবহিত করা ছাড়া বাসা পরিবর্তন করতে পারবেন না, সাক্ষ্য-প্রমাণকে প্রভাবিত করতে পারবেন না।

শর্ত ভঙ্গ করলে তদন্ত কর্মকর্তা সঙ্গে সঙ্গে আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন। আদেশ দেওয়ার সময় ট্রাইব্যুনাল বলেন, একটু এদিক-সেদিক করলে জামিন আর কোনো দিনও দেওয়া হবে না।

জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার যে মানবতাবিরোধী অপরাধ ঘটিয়েছিল, তার বিচারে অন্তর্বর্তী সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করে। ২০২৪ সালের অক্টোবরে পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হয়। এই ট্রাইব্যুনাল থেকে এরই মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের মৃত্যুদণ্ডের রায় এসেছে।

জুলাই সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় এই প্রথম কোনো আসামি জামিন পেলেন বলে প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম প্রথম আলোকে জানান।

২০২৪ সালের জুলাইয়ে লক্ষ্মীপুরে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মোট চারজন গ্রেপ্তার আছেন। তাঁদের মধ্যে হুমায়ুন কবির জামিন পেলেন।

