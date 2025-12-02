খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। আজ মঙ্গলবার বিকেলে আসরের নামাজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
দেশব্যাপী মিলাদ ও দোয়া মাহফিল কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও এ আয়োজন করে ছাত্রদল। গতকাল সোমবার এ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল ছাত্রসংগঠনটি।
আজ এই মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক মোর্শেদ হাসান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব, সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপনসহ অন্য নেতা–কর্মীরা। মিলাদ মাহফিল শেষে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনা করে দোয়া করা হয়।