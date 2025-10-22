বিজিবিতে দুই হাজারের বেশি পদ সৃষ্টি

সীমান্ত পাহারায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বাহিনীটির বিভিন্ন পর্যায়ে ২ হাজার ২৫৮টি পদ সৃষ্টি করেছে সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ–সংক্রান্ত একটি চিঠি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, বিজিবির সাংগঠনিক কাঠামোতে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভুরুঙ্গামারী, থানচি ও মেহেরপুরের ৩টি বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নে ২ হাজার ২২৬টি পদ এবং বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, গুইমারায় ৩২টি পদ মিলিয়ে মোট ২ হাজার ২৫৮টি পদ সৃজন করা হয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের ওই চিঠিতে বলা হয়, সম্প্রসারিত অর্গানোগ্রামের অধীন বিজিবিতে ৩ জন নতুন পরিচালক, ৯ জন অতিরিক্ত পরিচালক এবং ৯ জন উপপরিচালক নিয়োগ করা হবে। তাঁদের সশস্ত্র বাহিনী থেকে ডেপুটেশনে আধাসামরিক বাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হবে, যেখানে যথাক্রমে লেফটেন্যান্ট কর্নেল, মেজর ও ক্যাপ্টেনের সমতুল্য তিনটি পদ অফিসারদের জন্য নির্ধারিত থাকবে।
সংশোধিত কাঠামোতে পরিদর্শক পদমর্যাদার তিনজন পুলিশ কর্মকর্তাকে ডেপুটেশনে নিয়োগ করা হবে আধাসামরিক বাহিনীটিতে। অন্যদের বিজিবি নিয়োগ বিধিমালা অনুসারে নিয়োগ করা হবে।
তাঁদের মধ্যে তিনজন সুবেদার মেজর (সকল শ্রেণি), ৫৭ জন নায়েব সুবেদার (সকল বিভাগ), ২৪০ জন হাবিলদার (সকল শ্রেণি), ২৮৫ জন নায়েক (সকল শ্রেণি), ১৫ জন ল্যান্স নায়েক (অফিস সহকারী), ৩২৭ জন ল্যান্স নায়েক (সকল শ্রেণি), ১৫ জন সৈনিক (অফিস সহকারী) এবং ১ হাজার ২২১ জন সৈনিক বা সিপাহি (সকল শ্রেণি)।
এ ছাড়া কয়েকটি বিভাগে বেসামরিক কর্মীও নিয়োগ করবে বিজিবি। এর মধ্যে তিনজন ইমাম, তিনজন হিসাবরক্ষক, তিনজন উচ্চ বিভাগের কেরানি, তিনজন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট, তিনজন ধাত্রী ও তিনজন অফিস সহযোগীর পদ রয়েছে।
এ ছাড়া বিজিবির গুইমারা হাসপাতালে জনবল বৃদ্ধি করা হবে নতুন এই নিয়োগের ফলে। সেখানে নতুন সৃষ্ট পদের মধ্যে রয়েছে ৭ জন হাবিলদার (সকল শ্রেণি), ৩ জন নায়েক (সকল শ্রেণি), ৬ জন ল্যান্স নায়েক (সকল শ্রেণি) এবং ১৪ জন সৈনিক (সকল শ্রেণি)।