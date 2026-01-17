লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ: নতুন প্রজন্মের গল্প নিয়ে ফিরছে ‘সিজন-২’

দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের গল্প শোনার নতুন অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে। প্রথম আলো ডটকম ও প্রাইম ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে জনপ্রিয় পডকাস্ট শো ‘লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ’–এর দ্বিতীয় সিজন শুরু হচ্ছে। বরাবরের মতো পডকাস্টটির উপস্থাপনা করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মোহাম্মদ রিদওয়ানুল হক (এমআরএইচ)।
নতুন সিজন নিয়ে মোহাম্মদ রিদওয়ানুল হক বলেন, ‘প্রথম সিজনে যেখানে দেশের প্রতিষ্ঠিত ও কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিত্বদের সাফল্যের গল্প উঠে এসেছিল, সেখানে সিজন–২ আলোকপাত করবে ভিন্ন এক বাস্তবতা। এই সিজনটি তাঁদের নিয়ে, যাঁরা এখনো লিগ্যাসি তৈরি করে ফেলেননি, বরং ‘লিগ্যাসি তৈরির পথে আছেন’। যাঁরা নিজেদের পথ খুঁজছেন, শেখার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন এবং অর্থবহ কাজের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের রূপরেখা তৈরি করছেন।’
মোহাম্মদ রিদওয়ানুল হক আরও বলেন, ‘তরুণ ও নবীন পেশাজীবীদের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া দিকনির্দেশনা, যা বইয়ে পাওয়া যায় না। এই শো সেই জায়গাটিই পূরণ করার চেষ্টা করছে। এই সিজনে অতিথিদের জীবনের গল্প, শেখার অভিজ্ঞতা, ভুল থেকে উঠে আসার গল্প, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দ্বিধা আর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন—সবকিছুই উঠে আসবে স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক কথোপকথনে।’
ইতিমধ্যে সিজন–২–এর একটি পর্ব ধারণ করা হয়েছে। সেখানে অতিথি ছিলেন জিপিএইচ ইস্পাতের ডিরেক্টর (কৌশল ও রূপান্তর) সালেহিন মুশফিক সাদাফ।
গেল বছরের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া ‘লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ’–এর প্রথম সিজনের ১২টি পর্বে অতিথি হিসেবে অংশ নিয়েছেন ড্যাফোডিল গ্রুপ ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ড. মো. সবুর খান, রহিমআফরোজ (বাংলাদেশ) লিমিটেডের গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়াজ রহিম, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, হাতিলের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম এইচ রহমান, গোযায়ানের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও রিদওয়ান হাফিজ, ওরাকলের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর রুবাবা দৌলা, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ইমরান রহমান, বিটপী অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সারাহ আলী, বিল্ডিং টেকনোলজি অ্যান্ড আইডিয়াস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এফ আর খান, করপোরেট ব্যক্তিত্ব ও বিপণনবিশেষজ্ঞ সৈয়দ আলমগীর, বিশ্বখ্যাত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ এবং প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান।
পডকাস্টটির প্রথম সিজনের বিভিন্ন পর্বে কথা হয়েছে দারিদ্র্যমুক্ত ও স্বনির্ভর প্রজন্ম গড়া, উদ্যোক্তাদের সততা ও নৈতিকতা, ব্যাংকিংয়ে নেতৃত্ব ও উদ্ভাবন, উদ্দেশ্যনির্ভর ক্যারিয়ার গঠন, সংগীত ও শিক্ষার মাধ্যমে নেতৃত্ব, বিজ্ঞাপনশিল্প ও রিয়েল এস্টেটে মূল্যবোধ, শিল্প ও মানবতার সংমিশ্রণে লিগ্যাসি গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে।
‘লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ: সিজন–২’ এর পর্বগুলো প্রচার শুরু হবে ১৭ জানুয়ারি থেকে প্রতি শনিবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে প্রথম আলো ডটকম, প্রথম আলো ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে।