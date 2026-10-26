শুভ সকাল। আজ ২৬ অক্টোবর, সোমবার। গতকাল রোববার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
মোটরসাইকেল মালিক ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এআই ক্যামেরা দিয়ে অপরাধ শনাক্তের লক্ষ্যের কথা বলা হলেও রাজধানী ঢাকারও বেশির ভাগ জায়গায় এ ধরনের ক্যামেরা নেই। ঢাকার বাইরে এবং মফস্সলে বিপুল সংখ্যায় মোটরসাইকেল চলাচল করে। এসব মোটরসাইকেলে সামনে নম্বরপ্লেট লাগিয়ে কী লাভ হবে? বিস্তারিত পড়ুন...
আগামী ১ নভেম্বর থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পর্যটকদের যাতায়াত শুরু হবে। চলবে আগামী ১৫ মার্চ পর্যন্ত। প্রতিদিন দ্বীপটিতে যেতে পারবেন সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৫০০ পর্যটক। পর্যটকদের প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে পরিবেশ সংরক্ষণ ফি দিতে হবে।
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ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার মুখে। এই পরীক্ষায় পাস করলে তাঁকে আবার প্রধানমন্ত্রীর পদে দেখা যাবে। ফেল করলে তাঁর রাজনীতির ইতি ঘটতে পারে। আর চলমান মামলার বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে যেতে হতে পারে কারাগারে। বিস্তারিত পড়ুন...
গত ৭ আগস্ট সৌদি আরব, তুরস্ক এবং পাকিস্তান যে ‘মক্কা’ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, সেটি হলো একটি যৌথ প্রতিরক্ষাচুক্তি—যেখানে কোনো একটি দেশের ওপর হামলা বাকিদের ওপর হামলা হিসেবে গণ্য হয়। হুতিদের সৌদি আরবে সাম্প্রতিক হামলার পর চলতি মাসেই চুক্তিটি সক্রিয় করা হয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
সিনেমাটির এই অবিশ্বাস্য যাত্রার কথা সম্প্রতি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের বিনোদনবিষয়ক সাময়িকী স্ক্রিন-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন চিত্রগ্রাহক রাজকান্ত এস কে। তাঁর ভাষ্য, এক প্রভাবশালী প্রযোজককে আগেই সতর্ক করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ছবিটি ফিরিয়ে দিলে একদিন অনুতাপ করতে হবে। মুক্তির পর ছবিটি আলোচনায় আসতেই সেই প্রযোজক পরিচালকের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে তাঁকে ফোন করেন। রাজকান্তের দাবি, একসময় যাঁরা ছবিটিতে অর্থ লগ্নি করতে চাননি, তাঁদের অনেকেই এখন সিদ্ধান্তের জন্য অনুতপ্ত। বিস্তারিত পড়ুন...