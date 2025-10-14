মাইক্রোসফট সলিউশন ও এআই ইনোভেশন নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে ‘উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল প্রবৃদ্ধি’ শিরোনামে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে ধ্রুব নেটওয়ার্কস লিমিটেড। তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক অংশীদাররা এতে অংশ নেন।
কর্মশালায় মাইক্রোসফট প্রোডাক্টিভিটি সলিউশন ব্যবস্থাপনা এবং নতুন প্রজন্মের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এর মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করার উপায় তুলে ধরা হয়।
প্রশিক্ষণ সেশনটি পরিচালনা করেন ধ্রুব নেটওয়ার্কস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহরুল সৈয়দ বখত। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. আশিফ ইমরান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক সায়মা রশিদ, ম্যানেজার মেহেদী শাহরিয়ার এবং ধ্রুব নেটওয়ার্কসের অন্যান্য কর্মকর্তারা।
অংশগ্রহণকারীরা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ও বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে এআই ও প্রোডাক্টিভিটি প্ল্যাটফর্মের কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। কর্মশালার শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে সবাই অভিজ্ঞতা ও মতামত বিনিময় করেন।