ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনকিলাব মঞ্চের বিক্ষোভ

শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যার দ্রুত বিচারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। ইনকিলাব মঞ্চের বৃহস্পতিবারের পূর্বঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি মিছিল নিয়ে রাজু ভাস্কর্যের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।
এ সময় তাঁরা ‘আমার হত্যার বিচার চাই’, ‘বইলা গেছে হাদি ভাই’, ‘ভারত না বাংলাদেশ? বাংলাদেশ বাংলাদেশ’, ‘আমরা সবাই হাদি হব’, ‘যুগে যুগে লড়ে যাব’ প্রভৃতি স্লোগান দেন।
সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘জুলাইয়ের পর দেশের তরুণেরা আপনাদের ওপর আস্থা রেখেছিল। জানাজায় গিয়ে আপনি বলেছেন, শহীদ ওসমান হাদিকে ধারণ করেন। কিন্তু যদি সত্যিই তাঁকে ধারণ করে থাকেন, তাহলে হত্যাকারীরা কোথায়, তা আপনার অজানা থাকার কথা নয়। শহীদ ওসমান হাদি হত্যার সঙ্গে জড়িত কারা, কে বা কারা এই হত্যার পরিকল্পনা করেছে এবং এতে কারা সহায়তা করেছে—এসব বিষয়ে আপনাকে জাতির সামনে স্পষ্ট করে বলতে হবে।’
জাবের বলেন, হত্যাকারীরা শুধু একজন মানুষকে গুলি করেনি, তারা বাংলাদেশের মাথায় গুলি করেছে, জাতীয় পতাকায় গুলি করেছে ও দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হেনেছে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা না হলে এই দেশের মানুষ কখনোই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন থাকতে পারবে না। বাংলাদেশের পতাকা, সীমান্ত ও মানচিত্র রক্ষা করতে হলে শহীদ ওসমান হাদি হত্যার দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিত করতে হবে।