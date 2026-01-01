আরশাদুর রউফ
আরশাদুর রউফ
বাংলাদেশ

অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্বে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল আরশাদুর রউফ

ঢাকা

অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ অ্যাটর্নি জেনারেল পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে আজ বৃহস্পতিবার এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফকে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করেছেন। এটা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. আসাদুজ্জামান দেশের ১৭তম অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পান। ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করে গত ২৭ ডিসেম্বর আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবর অব্যাহতিপত্র দেন তিনি। এর আগে গত ৫ নভেম্বর অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেছিলেন, তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-১ আসন থেকে ভোট করবেন। ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে বিএনপি-মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মো. আসাদুজ্জামান ইতিমধ্যে তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

এ অবস্থায় অ্যাটর্নি জেনারেলের পদে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে আজ প্রজ্ঞাপন জারি হলো।

এর আগে ২০২৪ সালের ১৩ আগস্ট মোহাম্মদ আরশাদুর রউফসহ সুপ্রিম কোর্টের তিন আইনজীবীকে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। অপর দুজন হলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল হলেন মুহাম্মদ আবদুল জব্বার ভূঞা ও মোহাম্মদ অনীক রুশদ হক (অনীক আর হক)। তাঁদের নিয়োগসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, রাষ্ট্রপতি ‘পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত’ তাঁদের অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ দেওয়া হলো। এর পর থেকে তিনজন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

