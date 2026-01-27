এনবিআর কর্মকর্তা তৈয়বুরের ৪টি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) এক্সাইজ অ্যান্ড ভ্যাট কমিশনারেটের রাজস্ব কর্মকর্তা মো. তৈয়বুর রহমানের চারটি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জব্দের আদেশ হওয়া ফ্ল্যাটগুলোর মধ্যে ১ হাজার ১০০ বর্গফুটের দুটি এবং ৫৫০ বর্গফুটের দুটি ফ্ল্যাট রয়েছে।
দুদকের পক্ষে ফ্ল্যাট চারটি জব্দের আবেদন করেন সংস্থাটির উপপরিচালক রোমান উদ্দিন। আবেদনে বলা হয়, আসামি মো. তৈয়বুর রহমান ৩৭ লাখ ১২ হাজার ৩০৯ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। এ ছাড়া গত বছরের ৩ মার্চ দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে তিনি ৫০ লাখ ৪৭ হাজার ৫৮৩ টাকা মূল্যের সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন। মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
আবেদনে আরও বলা হয়, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তদন্ত চলাকালে আসামি তাঁর সম্পদ ও ফ্ল্যাটগুলো অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। তাই তাঁর স্থাবর সম্পত্তিগুলো জব্দ করা একান্ত প্রয়োজন।