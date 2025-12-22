প্রথম আলো ডিজিটাল পেল ‘ইবিএল ডিজিটাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস’

ইস্টার্ন ব্যাংকের গত এক বছরে প্রবৃদ্ধি ও ডিজিটাল রূপান্তর–যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ‘ডিজিটাল মার্কেটিং কোলাবরেশন পার্টনার’ হিসেবে প্রথম আলো ডিজিটাল পেল ‘ইবিএল ডিজিটাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস’।
গতকাল রোববার রাজধানীর ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনটি ক্যাটাগরিতে মোট ৪০টি পার্টনার ও মার্চেন্ট প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ডিজিটাল মার্কেটিং ও অ্যাডভার্টাইজমেন্টে নানা রকম যৌথ উদ্যোগ ও অংশীদারত্বের জন্য এ স্বীকৃতি পায় প্রথম আলো ডিজিটাল।
দ্বিতীয়বারের মতো এ আয়োজনে এনাবলার অ্যাওয়ার্ড ক্যাটাগরিতে ৪টি, এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ক্যাটাগরিতে ২২টি এবং পার্টনার্স ইন প্রগ্রেস অ্যাওয়ার্ড ক্যাটাগরিতে ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকায় ছিল গ্রামীণফোন, বিকাশ, ফুডপ্যান্ডা, গোযায়ান, দারাজ, ভিসা, মাস্টারকার্ডসহ ইবিএলের শীর্ষ ডিজিটাল বিজনেস পার্টনাররা। তবে সংবাদমাধ্যম ও ডিজিটাল মার্কেটিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র ছিল প্রথম আলোই।
প্রথম আলোর চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার এ বি এম জাবেদ সুলতানের হাতে সম্মাননা তুলে দেন ইবিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলী রেজা ইফতেখার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইবিএলের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এম খোরশেদ আনোয়ার, ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের প্রধান আহসান উল্লাহ চৌধুরী, প্রথম আলোর সহকারী মহাব্যবস্থাপক রুহুল আমিন রনি, সহকারী ব্যবস্থাপক মো. লোকমান হোসাইনসহ দেশের ব্যবসায়িক ও সামাজিক অঙ্গনের বিশিষ্টজনেরা।
সম্মাননাপ্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় এ বি এম জাবেদ সুলতান বলেন, ব্যাংক ও আর্থিক খাতের অনেক প্রতিষ্ঠানই এখন ডিজিটাল বিপণনে নতুন নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে আসছে। ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি এর মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি আরও বলেন, ‘ব্যাংক কার্ড আয়োজন, রেফ্রিজারেটর মেলা, অনলাইন আবাসন মেলা এবং ট্যুরিজম মেলার মতো প্রথম আলোর ডিজিটাল উদ্যোগগুলোকে ইবিএলের অংশগ্রহণ আরও সমৃদ্ধ করেছে। এ জন্য ইবিএলের প্রতি আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।’
ইবিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলী রেজা ইফতেখার জানান, অংশীদার ও মার্চেন্টরাই ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি ও ডিজিটাল উদ্ভাবনযাত্রার মূল চালিকা শক্তি। পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি জানানোর পাশাপাশি ডিজিটাল পরিসরে ভবিষ্যতে অধিকতর উৎকর্ষ অর্জনে অনুপ্রাণিত করাই ব্যাংকের লক্ষ্য।
দেশের বিকাশমান ব্যাংকিং ও ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে অংশীদারত্বের শক্তি ও ভবিষ্যৎ–মুখী উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই অগ্রগতির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে ‘ইবিএল ডিজিটাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস’ শীর্ষক এই পুরস্কারের মাধ্যমে।