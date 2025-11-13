ক্যানসার চিকিৎসায় মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

বর্তমান সময়ে ফুসফুস ক্যানসারের চিকিৎসায় এসেছে বড় পরিবর্তন। আগে যেখানে কেমোথেরাপিই ছিল প্রধান উপায়, এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে টার্গেটেড থেরাপি ও ইমিউনোথেরাপি, যা এখন বাংলাদেশেও পাওয়া যাচ্ছে।
এসকেএফ অনকোলোজির আয়োজনে ‘বিশ্বমানের ক্যানসার চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে’ শীর্ষক অনলাইন আলোচনায় কথাগুলো বলেন ডা. মো. আরিফ হোসেন।
নভেম্বর মাস ‘ফুসফুস ক্যানসার সচেতনতার মাস’। ফুসফুস ক্যানসারবিষয়ক সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনার এ পর্বে অতিথি ছিলেন জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট (ক্যানসার বিশেষজ্ঞ) ডা. মো. আরিফ হোসেন। উপস্থাপনায় ছিলেন নাসিহা তাহসিন।
এ পর্বে আলোচনার বিষয় ছিল ‘ফুসফুস ক্যানসার বার্তা’। বাংলাদেশে ফুসফুস ক্যানসার রোগের কারণ, ঝুঁকি, লক্ষণ, চিকিৎসা, সচেতনতা এবং প্রতিরোধব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে পরামর্শ দেন ডা. মো. আরিফ হোসেন। পর্বটি মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সরাসরি প্রচারিত হয় প্রথম আলো ডটকম এবং প্রথম আলো, এসকেএফ অনকোলোজি ও এসকেএফের ফেসবুক পেজে।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই ডা. মো. আরিফ হোসেন বলেন, ‘ফুসফুস ক্যানসার তখনই হয়, যখন শরীরের কোষগুলো নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বিভাজিত হয়ে দলা পাকিয়ে টিউমার তৈরি করে। ফুসফুস বা লাং ক্যানসার মূলত দুই ধরনের—প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি। প্রাইমারি ক্যানসার ফুসফুসের নিজস্ব কোষে হয়, আর সেকেন্ডারি ক্যানসার শরীরের অন্য অঙ্গে সৃষ্টি হয়ে ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হলো কারসিনোমা, যা আবার দুটি ভাগে বিভক্ত—স্মল সেল লাং ক্যানসার এবং নন-স্মল সেল লাং ক্যানসার। স্মল সেল ক্যানসারে কোষ ছোট ও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, অন্যদিকে নন-স্মল সেল ক্যানসার তুলনামূলক ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং এতে এডিনোকারসিনোমা, স্কোয়ামাস সেল ও লার্জ সেল কারসিনোমার মতো উপধরন দেখা যায়।
ধূমপান না করলেও কি ফুসফুস ক্যানসার হতে পারে? উপস্থাপকের এমন প্রশ্নের উত্তরে ডা. মো. আরিফ হোসেন বলেন, ‘ধূমপান ফুসফুস ক্যানসারের প্রধান কারণ হলেও ধূমপান না করেও এই রোগে আক্রান্ত হওয়া সম্ভব। প্রায় ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ ফুসফুস ক্যানসারের জন্য দায়ী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ধূমপান, তবে বাকি ক্ষেত্রগুলো ঘটে অন্য নানা কারণে। পরিবেশদূষণ—যেমন গাড়ির কালো ধোঁয়া, ইটের ভাটা, শিল্পকারখানার নির্গমন কিংবা খোলা জায়গায় আবর্জনা পোড়ানো—এর ফলে বাতাসে থাকা ক্ষতিকর কণা (কার্সিনোজেন) ফুসফুসে ক্যানসার তৈরি করতে পারে। এ ছাড়া বদ্ধ জায়গায় কয়লা বা কাঠের ধোঁয়ায় রান্না করা, এজবেস্টস, ক্রোমিয়াম, রেডন গ্যাস ইত্যাদির সংস্পর্শেও ফুসফুস ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। তা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি ফুসফুসের প্রদাহ, যেমন সিওপিডি বা ব্রঙ্কাইটিস এবং পারিবারিক ইতিহাসও রোগের প্রবণতা বাড়াতে পারে।
ডা. আরিফ আরও বলেন, ‘যিনি ধূমপান করেন এবং যিনি তাঁর আশপাশে থেকে পরোক্ষভাবে ধোঁয়া শ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করেন—দুজনেরই ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি প্রায় সমান। তাই ফুসফুস ক্যানসার প্রতিরোধে প্রথম শর্ত হলো, ধূমপান এবং পরোক্ষ ধূমপানের পরিবেশ থেকে দূরে থাকা। পাশাপাশি বায়ুদূষণ কমানো, রান্নার সময় পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এ বিষয়ে ডা. মো. আরিফ হোসেন বলেন, ‘ফুসফুস ক্যানসার অনেক সময় জন্মগত বা পারিবারিক কারণেও হতে পারে। ক্যানসার মূলত জিনে স্থায়ী পরিবর্তন বা জেনেটিক মিউটেশনের ফল। যদি পরিবারে কারও অল্প বয়সে ফুসফুস ক্যানসার হয়ে থাকে, বিশেষ করে তিনি যদি ধূমপায়ী না হন, তাহলে পরিবারের অন্য সদস্যদের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।
এ বিষয়ে ডা. মো. আরিফ হোসেন বলেন, ‘সাধারণ কাশি সাধারণত তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায় কিন্তু ফুসফুস ক্যানসারের কাশি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং দিন দিন খারাপের দিকে যায়। এর সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, কাশির সঙ্গে রক্ত, ওজন কমে যাওয়া বা গলার স্বর পরিবর্তনের মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তবে কাশির সঙ্গে রক্ত আসা মানেই ফুসফুস ক্যানসার নয়—যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসের মতো রোগেও এমন হতে পারে। দীর্ঘদিনের কাশি বা অজানা উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে পরীক্ষা করানোই সবচেয়ে নিরাপদ পথ।
ফুসফুস ক্যানসারের চিকিৎসায় বিভিন্ন টেস্ট, প্রাথমিক ধাপে চিকিৎসায় সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব সম্ভব কি না? এ বিষয়ে উপস্থাপক জানতে চাইলে ডা. মো. আরিফ হোসেন বলেন, ‘বর্তমান সময়ে ফুসফুস ক্যানসারের চিকিৎসায় এসেছে বড় পরিবর্তন। আগে যেখানে কেমোথেরাপিই ছিল প্রধান উপায়, এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে টার্গেটেড থেরাপি ও ইমিউনোথেরাপি—যা এখন বাংলাদেশেও পাওয়া যাচ্ছে। টার্গেটেড থেরাপি দিতে হলে আগে জানতে হয় রোগীর শরীরে নির্দিষ্ট জিন মিউটেশন বা ড্রাইভার জিন আছে কি না। এই তথ্য জানা যায় মলিকিউলার বা জিন টেস্টের মাধ্যমে। তাই সঠিক চিকিৎসা নির্ধারণে এই টেস্ট এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমিউনোথেরাপি শুরু করার আগে পিডিএল-ওয়ান প্রোটিনের উপস্থিতিও পরীক্ষা করা হয়। যদি এর মাত্রা নির্দিষ্ট সীমার ওপরে থাকে, তাহলে চিকিৎসা আরও কার্যকরভাবে কাজ করে।
ডা. আরিফের মতে, ফুসফুস ক্যানসারের চিকিৎসা পুরোপুরি নির্ভর করে রোগের ধাপ বা স্টেজের ওপর। প্রাথমিক পর্যায়ে (স্টেজ-১ ও ২) রোগীকে সার্জারি, কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপির সমন্বয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ করা সম্ভব। তবে দেরিতে ধরা পড়লে (স্টেজ-৩ বা ৪) চিকিৎসার লক্ষ্য হয়ে যায় রোগীর আয়ু ও জীবনমান বাড়ানো। চিকিৎসা শেষে নিয়মিত ফলোআপের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ। ক্যানসারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, চিকিৎসার পরও এটি ফিরে আসতে পারে। তাই প্রথম তিন বছর রোগীদের তিন থেকে ছয় মাস পর পর এবং পরের দুই বছর ছয় মাস অন্তর ফলোআপে আসা উচিত। এতে আমরা দ্রুত বুঝতে পারি রোগটি পুনরায় ফিরে এসেছে কি না এবং সময়মতো ব্যবস্থা নিতে পারি। কারণ, সঠিক সময়ে নির্ণয় ও চিকিৎসা পেলে ফুসফুস ক্যানসারও সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। মলিকিউলার টেস্ট ছাড়া টার্গেটেড থেরাপি দেওয়া মানে অন্ধকারে তির ছোড়া। তাই সঠিক পরীক্ষাই চিকিৎসার মূল ভিত্তি।
ফুসফুস ক্যানসার থেকে বাঁচতে করণীয় প্রসঙ্গে ডা. মো. আরিফ হোসেন বলেন, ‘ফুসফুস ক্যানসার প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো সচেতন জীবনযাপন। ধূমপান ও মদ্যপান বর্জন, নিয়মিত শরীরচর্চা, সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং দূষণ এড়িয়ে চলাই মূল প্রতিরোধ। ই-সিগারেট বা ভ্যাপও নিরাপদ নয়, বরং ধূমপান করলে ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়।’
আলোচনার শেষ পর্যায়ে ডা. মো. আরিফ হোসেন বলেন, ‘বর্তমানে কেমোথেরাপির পাশাপাশি বাংলাদেশেও টার্গেটেড ও ইমিউনোথেরাপি পাওয়া যাচ্ছে, যা মলিকিউলার ও জিন টেস্টের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। স্টেজ-ওয়ান ও টু পর্যায়ে শনাক্ত হলে ফুসফুস ক্যানসার সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। ক্যানসার চিকিৎসায় মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যৌথভাবে চিকিৎসা পরিকল্পনা করলে ফলাফল হয় আরও ইতিবাচক।’