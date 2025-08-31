বিশ্বমানের টাইলস তৈরি হচ্ছে দেশেই

দুই যুগ আগেও কোনো ভবন তৈরির সময় আমরা মোজাইকের মেঝেকে ধরে নিতাম আভিজাত্যের প্রতীক। গেল দুই দশকে এই ভাবনায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। এখন যেকোনো ধরনের নির্মাণে টাইলস যেন অপরিহার্য এক অনুষঙ্গ। যেকোনো নির্মাণের গুণগত মান কিংবা নান্দনিক সৌন্দর্যকে বদল দিতে পারে টাইলসের ব্যবহার। সাধারণ বাড়ি নির্মাতা কিংবা ফ্ল্যাটমালিকেরা নান্দনিকতাকে জোর দেন। আর ভবন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা স্থপতি-প্রকৌশলীরা কার্যকর টাইলস ব্যবহারের মাধ্যমে ভবনের স্থায়িত্ব, টেকসই ব্যবহার ও ভবিষ্যৎকে নিরাপদ রাখার দিকে মনোযোগ দেন। বাংলাদেশের সব ধরনের প্রয়োজনকে বিবেচনা করে দেশীয় উৎপাদক ও উদ্যোক্তারা তৈরি করছেন নানা প্রকারের টাইলস। এসব টাইলস ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে রপ্তানির উপযোগী।
নান্দনিকতা ও নিরাপত্তার মেলবন্ধন
ভবন ও আবাসন খাতে টাইলসের ব্যবহার কেবল সৌন্দর্যবর্ধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। টাইলসের পূর্ণ ব্যবহার ভবনের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন সাধারণ বাড়ি নির্মাতা বা ফ্ল্যাটের মালিক যখন টাইলস বাছাই করেন, তখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য থাকে ঘরের সৌন্দর্য আর রুচির প্রকাশ। কিন্তু স্থপতি, প্রকৌশলী আর ভবন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান আরও গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে টাইলস নিয়ে ভাবেন। তাঁরা এমন টাইলস ব্যবহার করতে চান, যা শুধু দেখতে সুন্দর নয়, ভবনের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। টাইলসের বহুমুখী ব্যবহার এখন আর কেবল মেঝে বা দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। রান্নাঘরের জন্য যেমন রয়েছে বিশেষ ধরনের টাইলস, যা সহজে পরিষ্কার করা যায় ও তাপ প্রতিরোধী। সিঁড়ির জন্য রয়েছে অ্যান্টি-স্লিপ টাইলস, যা দুর্ঘটনা রোধে সাহায্য করে। এ ছাড়া ছাদ বা বারান্দার জন্য রয়েছে বিশেষ ধরনের টাইলস, যা পানিরোধী ও তাপ শোষণকারী।
ব্যবহারকারীর চাহিদা ও বাজারের বিস্তার
সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশের টাইলস বাজারের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। একসময় টাইলসের ব্যবহার কেবল শহুরে অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন এর ব্যবহার শহর ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত গ্রাম ও উপজেলাপর্যায়েও ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার পাশাপাশি টাইলস নিয়ে সচেতনতা ও সহজলভ্যতা বড় একটা বিষয়। দেশীয় উৎপাদকেরা ব্যবহারকারীর প্রয়োজন বুঝে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন দামের টাইলস বাজারে সরবরাহ করছেন। এর ফলে সমাজের সব স্তরের মানুষ তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো মানের টাইলস ব্যবহার করতে পারছেন। দেশীয় উৎপাদকদের এ সাফল্যের পেছনে রয়েছে নিরন্তর গবেষণা ও প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ।
আকিজ সিরামিকসসহ দেশের সব নামী ব্র্যান্ডই ক্রমাগত নতুন নতুন নকশা, রং ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করে টাইলস তৈরি করছে। আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম আমরা। দেশীয় টাইলস কোম্পানি এখন আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থার নির্দেশনা মেনে পণ্য তৈরি করছে।
আমাদের দেশের পণ্যের গুণগত মান নিয়ে আমরা কোনো আপস করছি না। আমাদের আকিজ সিরামিকসের শিল্পকারখানায় আধুনিক প্রযুক্তি আর টেকসই কারখানাব্যবস্থার সব পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করছি। প্রযুক্তিগতভাবে বাংলাদেশের টাইলস শিল্প বিশ্বের যেকোনো দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সক্ষম।
আকিজ সিরামিকস সর্বশেষ যে প্রযুক্তি কন্ট্রোল টাইপ প্রেস ‘কাউনিয়া’, সেটাও সংযুক্ত করছে তার উৎপাদনপ্রক্রিয়ায়। বাংলাদেশের টাইলস শিল্প এখন আর শুধু অভ্যন্তরীণ বাজারেই সীমাবদ্ধ নেই। দেশের শীর্ষস্থানীয় টাইলস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারেও পণ্য রপ্তানি করার জন্য সক্ষম।
প্রয়োজন অনুযায়ী সমাধান
টাইলসের ধরন ও কার্যকারিতা অনুযায়ী এর ব্যবহারও ভিন্ন। বাজারে এখন বিভিন্ন রকমের টাইলস পাওয়া যায়, যা বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। গ্রাহক আকিজ সিরামিকসের এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার বা সিলেকশন এম্পোরিয়াম থেকে টাইলস সম্পর্কে জানতে পারছেন। আমাদের দেশে ১৮০টি শোরুমে দক্ষ ম্যানেজাররা নতুন বা পুরোনো গ্রাহকদের আধুনিক টাইলস ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছেন। বাজারের চাহিদা বুঝে আমরা বেশি ওয়াল টাইলস তৈরি করছি। ফ্লোর টাইলসের তুলনায় ওয়াল টাইলস সাধারণত হালকা ও পাতলা হয়, তাই দেয়ালে লেগে থাকে। এগুলো দেয়ালকে পানি ও ময়লা থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে নান্দনিকতা বৃদ্ধি করে। মেঝেতে ব্যবহারের জন্য ফ্লোর টাইলস অপেক্ষাকৃত মোটা ও শক্তিশালী হয়। এসব উচ্চ চাপ ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের ফ্লোর টাইলস, যেমন পরেন, সিরামিক ও ভিট্রাইফায়েড টাইলস বাজারে পাওয়া যায়। সিঁড়ির জন্য বিশেষ টাইলস আছে। অ্যান্টি-স্লিপ সারফেস থাকে এসবে, যা পিচ্ছিলতা রোধ করে দুর্ঘটনা এড়াতে সাহায্য করে।
বিভিন্ন সারফেস ফিনিশ
টাইলসের প্রকারভেদের পাশাপাশি এর পৃষ্ঠতলের বা সারফেসের ফিনিশিংও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু নান্দনিকতা যোগ করে না; বরং এর কার্যকারিতা ও ব্যবহারিতাও নির্ধারণ করে। আকিজ সিরামিকের ল্যাপাটো একটি আধা পলিশ করা সারফেস, যা একটি মসৃণ ও চকচকে ফিনিশ দেয়, কিন্তু সম্পূর্ণ পলিশের মতো পিচ্ছিল নয়। হাই গ্লসি টাইলসের সারফেস অত্যন্ত চকচকে ও মসৃণ হয়, যা আলোকে প্রতিফলিত করে ঘরকে উজ্জ্বল ও বড় দেখায়। টাইলসের ব্যবহারে ঘরের আলোর ব্যবস্থাপনা ভালো হয়। ১৫ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। এ ছাড়া পলিশ, ম্যাট, রাস্টিক, পোরসেলিন প্রিন্ট, সল্ট অ্যান্ড পেপারসহ নানা ধরনের টাইলস কেনা যাচ্ছে।
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম: চিফ অপারেটিং অফিসার, আকিজ বশির গ্রুপ