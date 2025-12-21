দেশব্যাপী সহিংসতা ও নৈরাজ্যময় পরিস্থিতিতে মহিলা পরিষদের উদ্বেগ

সম্প্রতি দেশজুড়ে সৃষ্ট সহিংসতা, নিষ্ঠুরতা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির উন্নয়নে দোষী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।
আজ রোববার মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম ও সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু এক যৌথ বিবৃতিতে এ দাবি জানিয়েছেন।
উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে দেশজুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, সহিংসতা, নিষ্ঠুরতা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা, দেশের অন্যতম গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান দুটির ওপর হামলা অগ্নিসংযোগ, ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা ও পুড়িয়ে আনন্দ করা, গুপ্ত খুন, নারীর ওপর সহিংসতাসহ এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যা জনমনে একধরনের আতঙ্ক ও ভীতি তৈরি করেছে। এমন ভীতিকর, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে দেশের নারী সমাজ ক্ষুব্ধ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দেশের এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ ও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছে।
শাস্তির দাবি জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির উন্নয়নে দোষী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জোর দাবি জানাচ্ছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। জনগণের নিরাপত্তা ও দেশে স্থিতিশীল পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে সরকার, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলোকে দেশের স্বার্থে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছে।