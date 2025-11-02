অক্টোবরে গড়ে দিনে দুজন ধর্ষণের শিকার হওয়ার খবর: মহিলা পরিষদ

অক্টোবর মাসে ২৩১ জন নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণ, হত্যা, যৌন নিপীড়নসহ নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হওয়ার খবর প্রকাশ হয়েছে। এর মধ্যে ৬২ জন নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণের খবর প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে দিনে দুটি করে ধর্ষণের খবর প্রকাশ হয়েছে।
১৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিগ্যাল এইড উপপরিষদ এই তথ্য জানিয়েছে। আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অক্টোবর মাসে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ১০১টি কন্যাশিশু ও ১৩০ জন নারী নির্যাতনের শিকার হওয়ার খবর প্রকাশ হয়। এ সময় ৪৬ কন্যাশিশু, ১৬ জন নারীসহ মোট ৬২ জন নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ধর্ষণের পরে হত্যার শিকার হয়েছে ২ কন্যাশিশুসহ ৫ জন নারী। এ ছাড়া ১০ কন্যাশিশুসহ ১৩ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে ৭ কন্যাশিশু, ৪৬ জন নারীসহ মোট ৫৩ জন হত্যার শিকার হয়েছে। হত্যাচেষ্টার শিকার হয়েছে এক কন্যাশিশু ও দুজন নারী। ৯ কন্যাশিশু, ১৭ জন নারীসহ ২৬ জনের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, অক্টোবরে দেশে মোট ৭ জন আত্মহত্যা করেছেন। এর মধ্যে ২ কন্যাশিশু ও ৫ জন নারী। যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন ৬ কন্যাশিশু ও ৬ জন নারীসহ মোট ১২ জন। এর মধ্যে ৫ কন্যাশিশুসহ ১১ জন যৌন নিপীড়নের শিকার ও এক কন্যাশিশু উত্ত্যক্তের শিকার হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৪ নারীর মৃত্যু হয়েছে। একজন গৃহকর্মীকে নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া ৭ জন অপহরণ, ২ জন বাল্যবিবাহ, ২ জন বাল্যবিবাহের চেষ্টা, ১০ জন পাচার, যৌতুকের কারণে ২ জন নির্যাতন ও ৫ জন হত্যা, ১৯ জন শারীরিক নির্যাতন ও ৫ জন অন্যান্যভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।