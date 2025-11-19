ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ৩৪৯ কক্ষের ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে। ১৯ নভেম্বর ২০২৫
পলেস্তারা খসে পড়ল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হলে, শিক্ষার্থী আহত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীমউদ্‌দীন হলের কক্ষে পলেস্তারা খসে পড়ে এক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতে হলের ৩২৪ নম্বর কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া আজ বুধবার সকালে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের মূল ভবনের ৩৪৯ নম্বর কক্ষে ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে।

জসীমউদ্‌দীন হলে আহত শিক্ষার্থীর নাম এমদাদুল হক (দুর্জয়)। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০২৩-২৪ সেশনের শিক্ষার্থী। এমদাদুল হক বলেন, ‘আমি ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার বিছানার পাশের দেয়াল থেকে বিরাট এক পলেস্তারা খসে পড়ে। এতে আমার চোখে বালু ঢুকে যায়। এ ছাড়া সামান্য আহত হই। পরে প্রাথমিক চিকিৎসা নিই।’

অন্যদিকে জহুরুল হক হলের ওই কক্ষের শিক্ষার্থী সৈয়দ জাহেদ ইকবাল জানান, অল্পের জন্য তিনি বেঁচে গেছেন। ক্লাসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। এমন সময় হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দেখেন ছাদের পলেস্তারা খসে পড়েছে। এদিক–ওদিক হলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা হতে পারত।

জহুরুল হক হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ইসমাঈল নাহিদ বলেন, ‘প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। বড় কোনো দুর্ঘটনার আগে মনে হয় না কেউ সজাগ হবে।’ ‘শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল শিক্ষার্থী সংসদ’ নামের একটি ফেসবুক গ্রুপে হলের আরেক আবাসিক শিক্ষার্থী হাসান জামিল মন্তব্য করেছেন, ‘৩৩০ নম্বর কক্ষেও একই অবস্থা, প্রতিদিনই একটু একটু করে পলেস্তারা খসে পড়ছে।’

কবি জসীমউদ্‌দীন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক শাহিন খান জানান, বিষয়টি জানার পরপরই হাউস টিউটর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে অবগত করা হয়েছে।

অন্যদিকে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ মো. ফারুক শাহ প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রথম ধাপে আমরা সংস্কার কাজ করেছি। যেগুলো বাকি ছিল, সেগুলোও করা হবে। এ বিষয়ে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।’

