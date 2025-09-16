যুক্তরাষ্ট্রে মাদারবোর্ড রপ্তানি করছে ওয়ালটন

দেশের অন্যতম শীর্ষ ইলেকট্রনিকস ও প্রযুক্তিপণ্যের ব্র্যান্ড ওয়ালটন প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে মাদারবোর্ড (পিসিবি ও পিসিবিএ) রপ্তানি শুরু করল। এ উপলক্ষে গতকাল সোমবার ঢাকার ওয়ালটন করপোরেট অফিসে এক জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
ওই অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বিশ্বের ৫০টির বেশি দেশে ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ ট্যাগযুক্ত ইলেকট্রনিকস পণ্য রপ্তানি করা ওয়ালটন প্রাথমিকভাবে আমেরিকার উইসকনসিন প্রদেশে অবস্থিত তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রতিষ্ঠান সেফপ্রো টেকনোলজিস ইনকরপোরেশনের অনুকূলে প্রায় আড়াই হাজারের বেশি মাদারবোর্ড রপ্তানি করছে, যা প্রায় ২৫ লাখ বাংলাদেশি টাকার সমপরিমাণ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী। আরও ছিলেন ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এস এম রেজাউল আলম, ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এম মঞ্জুরুল আলম, ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) নিশাত তাসনিম এবং রবি আজিয়াটার সহযোগী প্রতিষ্ঠান এক্সেনটেকের এমডি ও সিইও আদিল হোসেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান সেফপ্রো টেকনোলজিস ইনকরপোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট পল এল একার্ট।
অনুষ্ঠানে ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব বলেন, ‘যে দেশে সিলিকন ভ্যালি আছে, সেই দেশে আমরা মাদারবোর্ড রপ্তানি করছি। নিঃসন্দেহে এটি ওয়ালটন এবং বাংলাদেশের জন্য এক ঐতিহাসিক মাইলফলক।’ প্রযুক্তিপণ্যের বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় এগিয়ে যেতে ওয়ালটনকে হার্ডওয়্যার ডিভাইসের পাশাপাশি এআই প্রযুক্তিভিত্তিক সফটওয়্যার পণ্য, নেটওয়ার্কিং ও সাইবার সিকিউরিটি ডিভাইস তৈরির মাধ্যমে এক শক্তিশালী ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার পরামর্শ দেন তিনি।
তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী বলেন, ‘আমেরিকা বাংলাদেশ থেকে মাদারবোর্ডের মতো উন্নত প্রযুক্তিপণ্য আমদানি করছে। এটা শুধু ওয়ালটনের জন্যই নয়, বাংলাদেশের জন্যও অত্যন্ত গর্বের এবং ঐতিহাসিক সাফল্য।’
সেফপ্রো টেকনোলজিস ইনকরপোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট পল এল একার্ট বলেন, ‘ওয়ালটনের কাছ থেকে বিশ্বমানের মাদারবোর্ড নিতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত। ওয়ালটনের মাদারবোর্ড নিঃসন্দেহে আমাদের সিকিউরিটি ডিভাইসের মান আরও অনেক বৃদ্ধি করবে।’
একই অনুষ্ঠানে নতুন বাজারে আসা ওয়ালটনের দুই মডেলের পরিবেশবান্ধব তাকিওন ইলেকট্রিক বাইক বা ই-বাইকও উন্মোচন করেন অতিথিরা। আধুনিক ডিজাইন, শক্তিশালী মোটর, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি ব্যাকআপ এবং মাত্র ১০-১৫ পয়সা খরচে প্রতি কিলোমিটারে চলার সুবিধাযুক্ত ওয়ালটনের নতুন এই ই-বাইকগুলো নগর ও গ্রামীণ জীবনের স্মার্ট ও পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের সঙ্গী হয়ে উঠবে।