২৪ ঘণ্টায় ১৭ হাজার ৯২৩টি গাড়ি তল্লাশি করেছে পুলিশ

সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৬৫৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ–২’–এর আওতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৭৮৩ জনকে। এ সময় ১৯টি আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ দেশি অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে।
শনিবার পুলিশ সদর দপ্তরের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পুলিশ সদর দপ্তর জানায়, এই সময়ে সারা দেশে ১৭ হাজার ৯২৩টি গাড়ি এবং ২০ হাজার ৩৩৩টি মোটরসাইকেল তল্লাশি করা হয়েছে। তল্লাশিকালে ৩৫৬টি অবৈধ মোটরসাইকেল আটক করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মোট গ্রেপ্তার ১ হাজার ৬৫৮ জনের মধ্যে ৭৮৩ জনকে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’–এর আওতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি ৮৭৫ জনকে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় একটি রাইফেল, ৩টি রিভলবার, দুটি পিস্তলসহ মোট ১৯টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ অবৈধ গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। জব্দ করা সরঞ্জামের তালিকায় আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি দেশি অস্ত্র, গ্রেনেড এবং বিস্ফোরক তৈরির বিভিন্ন উপকরণ রয়েছে।