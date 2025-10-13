প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রোমের মেয়রের সাক্ষাৎ

ইতালির রোমের মেয়র রবার্তো গুয়ালটিয়েরি প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। স্থানীয় সময় সোমবার ইতালির রাজধানীতে এ বৈঠক হয়।
পাশাপাশি প্রধান উপদেষ্টা ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভাসহ অন্যান্য বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সদর দপ্তরে ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরাম (ডব্লিওএফএফ) এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর গ্লোবাল অ্যালায়েন্সের অফিস পরিদর্শন করেছেন বলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে।
ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামের ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টে যোগ দিতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস রোববার স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটায় ইতালির রাজধানী রোমে পৌঁছেছেন।