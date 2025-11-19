আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হবে

জিসান চৌধূরী, তাসনিম ভূঁইয়া, ফারহান আঞ্জুমরা ১৭ বন্ধু উত্তরা থেকে এসেছিলেন ফ্যান্টাসি কিংডমে এইচএসসিতে জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থী উৎসবে যোগ দিতে। তাঁরা সবাই মাইলস্টোন কলেজ থেকে এবার এইচএসসিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল থেকে এখানে শুরু হয়েছিল এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পাওয়া শিক্ষর্থীদের নিয়ে ‘প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি-প্রথম আলো কৃতী শিক্ষার্থী উৎসব’।
‘স্বপ্ন থেকে সাফল্যের পথে’ প্রতিপাদ্য নিয়ে সারা দেশের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের নিয়ে উৎসব হচ্ছে এবারই প্রথম। ১০ নভেম্বর চট্টগ্রাম থেকে শুরু হয়েছে এই উৎসব। আজ হলো ঢাকায়। প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষার্থী ঢাকার এই উৎসবে অংশ নিতে অনলাইনে নিবন্ধন করেন। উৎসবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি। সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড।
সকালে শিক্ষার্থীরা তাঁদের নিবন্ধন দেখিয়ে ফ্যান্টাসি কিংডমে প্রবেশের রিস্টব্যান্ড এবং রাইড ও খাবারের কুপন; ক্রেস্ট ও সনদপত্র সংগ্রহ করেন। ভেতরে প্রবেশ করে তাঁরা আনন্দ–উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন।
শিক্ষার্থী জিসান চৌধূরী জানালেন, এর আগে এসএসসিতেও তাঁর জিপিএ–৫ ছিল। তখন তিনি প্রথম আলোর দেওয়া সংবর্ধনায় এখানে এসেছিলেন। এবার তাঁর দ্বিতীয়বার আসা। এবারের আয়োজনটি অবশ্য ভিন্ন রকম। এসএসসির জিপিএ–৫ সংবর্ধনায় শুধু আনন্দ আয়োজনটাই প্রধান থাকে। এবার উৎসবেও সে আয়োজন আছে। তবে ভর্তির প্রস্তুতি, দেশ–বিদেশে উচ্চশিক্ষার তথ্য, ক্যারিয়ার নিয়ে পরামর্শের বিষয়গুলোয় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছ। এটা তাঁদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে।
ডেমরার মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী নাসরিন হকের বাসা নারায়ণগঞ্জে। তিনি উৎসবে এসেছেন চাচা হেলাল উদ্দিনের সঙ্গে। তাঁর প্রথম লক্ষ্য মেডিকেলে ভর্তি হওয়া। প্রস্তুতি ভালো। ভর্তি হতে না পারলে মন খারাপ হবে, তবে একেবারে হতাশ হবেন না। বিজ্ঞানের কোনো বিষয় নিয়েই পড়বেন। এই উৎসবে অতিথিদের অনেকেই তাঁদের পরামর্শ দিয়েছেন আশানুরূপ প্রতিষ্ঠানে বা বিষয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পেলে কেউ যেন হাতাশ হয়ে না পড়েন। এসব কথা তাঁর মনে অনেক সাহস দিয়েছে।
নটর ডেম কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন রিফাত হোসেন। তাঁর লক্ষ্য কোনো একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া। অনেক সহপাঠীর সঙ্গে এখানে দেখা হয়েছে। এটা তাঁর কাছে এই উৎসবের একটা বাড়তি প্রাপ্তি।
‘সবার মধ্যেই সম্ভাবনা রয়েছে’
মধ্যাহ্ন বিরতির পর মঞ্চের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল জাতীয় সংগীত পরিবেশনা দিয়ে। সঞ্চালনায় ছিলেন প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন ও প্রথম আলো বন্ধুসভার নির্বাহী সভাপতি উপস্থাপক মৌসুমী মৌ। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কৃতী শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা ও পরামর্শমূলক বক্তব্য, তারকাকথন ও গানে গানে সাজানো হয়েছিল অনুষ্ঠান।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক বি এম মইনুল হোসেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের তাঁদের নিজেদের বিষয়ে পড়ার পাশাপাশি প্রোগ্রামিং শেখার পরামর্শ দেন।
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) হেড অব কমিউনিকেশন আবদুল কাইয়ুম শিক্ষার্থীদের বলেন, ভালো ছাত্র হওয়ার পাশাপাশি তাঁদের ভালো মানুষ হতে হবে। সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব রয়েছে। কর্মজীবনের প্রবেশ করে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের কথা ভুলে যাওয়া যাবে না।
ওয়ান্ডার ওম্যানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সাবিরা মেহরিন নারী শিক্ষার্থীদের বলেন, নারী বলে পিছিয়ে থাকার দিন চলে গেছে। সবার মধ্যেই সম্ভাবনা রয়েছে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের ভেতরের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। থেমে গেলে চলবে না; স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হবে।
এরপর মঞ্চে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী উম্মে সুমাইয়া। তিনি গত বছর ভর্তি পরীক্ষায় ‘বি’ ইউনিটে নবম স্থান অধিকার করেন। তিনি ভবিষ্যতে নেবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের মতো অর্থনীতিবিদ হতে চান। তিনি শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যের প্রতি স্থির থাকার পরমর্শ দেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী আহমেদ সৌরভ বললেন তিনি নিজে উদ্যোক্তা হতে চান। সৌরভ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি খুলনা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও গুচ্ছ পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।
এ সময় মঞ্চে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তারিক মনজুর শিক্ষার্থীদের বলেন, ভর্তি পরীক্ষার আর বেশি সময় নেই। এই সময়টা গভীর মনোযোগ দিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ১০ বছরের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নগুলো অনুশীলন ও আত্মবিশ্বাসী থাকার পরামর্শ দেন।
অধ্যাপক তারিক মনজুর বলেন, এখানে সবাই ভালো শিক্ষার্থী; কিন্তু বাস্তবতা হলো ভর্তির জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আসন কম। কাজেই যাঁরা তাঁদের পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে বা পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হতে পারবেন না, তাঁরা ভেঙে পড়বেন না। ভর্তি পরীক্ষায় ভালো না করলেও জীবনের অনেক ভালো কাজ করা যায়; প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।
‘দেখতে হবে স্বপ্ন, থাকতে হবে প্রস্তুতি’
মঞ্চে এসে তরুণ প্রজন্মের মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দেন কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের চিফ মার্কেটিং কর্মকর্তা অনুপ কুমার সরকার। তিনি শিক্ষার্থীদের বড় স্বপ্ন দেখার পরামর্শ দেন।
এরপর মঞ্চে আসেন ‘আয়রনম্যান’ মোহাম্মদ শামসুজ্জামান আরাফাত। তিনি টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া দৌড়েছেন। কর্মজীবনে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপপরিচালক। তিনি বাংলা চ্যানেল সাঁতার দিয়ে পাড়ি দিয়েছেন। শামসুজ্জামান আরাফাত শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার পাশাপাশি শরীরচর্চা করা, সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যায়াম করা ও বেশি রাত না জাগতে পরামর্শ দেন।
এ সময় ক্রিয়েটিভ আইটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মনির হোসেন শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হওয়ার অনুপ্রেরণা দেন। প্রথম আলোর প্রধান ডিজিটাল বিজনেস কর্মকর্তা জাবেদ সুলতান শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের লক্ষ্য স্থির করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেই লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।
অন্তর সাহা বাংলাদেশ প্রকৌশ বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সব কটিতেই ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। পরে ঢাকা মেডিকেলে পড়ছেন। শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে জানতে চান কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।
এ সময় অন্তর সাহা শিক্ষার্থীদের বলেন, বিশ্ববিদ্যায়ের সঙ্গে যেকোনো একটি—হয় মেডিকেলে অথবা প্রকৌশলের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ভালো। তবে এই প্রস্তুতিটা নেওয়া শুরু করা উচিত এইচএসসির প্রথমবর্ষ থেকেই। তিনি নিজে তা–ই করেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি স্বাস্থ্য ভালো রাখার ওপরে খুব গুরুত্ব দেন। শরীর ভালো না থাকলে পড়ালেখা ভালো হবে না—এটা শিক্ষার্থীদের সব সময় মনে রাখতে বলেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশ প্রতিনিধি রুহুল আমিন সাদ বিদেশের বিশ্ববিদ্যলয়ে ভর্তি, বৃত্তি এসব বিষয়ে করণীয় নিয়ে পরামর্শ দেন।
প্রথম আলোর হেড অব অনলাইন শওকত হোসেন শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি অন্য বিষয়ে বই পড়া, সৃজনশীল কাজে যুক্ত হওয়া ও সমকালীন ঘটনাবলির জানাশোনার প্রতি আগ্রহী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি নিজেদের ভালো মানুষ, ভালো নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেন।
আলোচনা পর্বের সমাপনী টানতে মঞ্চে আসেন উৎসবের পৃষ্ঠোপোষক প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আনোয়ারুল কবির, রেজিস্ট্রার সাকিব হোসেন, ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নাজলা ফাতেমী ও ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক তাসরিফা ফাইরুজ। তাঁরা বলেন, এখন দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোর শিক্ষার মান অনেক উন্নত। পরিবেশ অনেক ভালো। অনেক সুযোগ–সুবিধা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাঁদের উচ্চশিক্ষার জন্য এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আস্থার সঙ্গে ভর্তি হতে পারেন।
জমকালো সাংস্কৃতিক পর্ব
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জমকালো পর্ব শুরু হয়েছিল ‘কে দিল পিরিতির বেড়া লিচুরও বাগানে’ গানের সঙ্গে অভিনেত্রী সাবিলা নূরের মঞ্চে প্রবেশের মধ্য দিয়ে। এরপর ‘বুক চিনচিন করছে হায়’ গানের সঙ্গে মঞ্চে আসেন মেহজাবীন চৌধুরী। তাঁরা শিক্ষার্থীদের বেশি রাত না জাগা এবং সব সময় অভিভাবকদের সম্মান করা ও ভালো মানুষ হওয়ার পরামর্শ দেন।
পরে মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করেন ইমরান মাহমুদুল। তিনি ‘রাতের সব তারা আছে দিনের গভীরে’, ‘কন্যা কন্যা, তুমি তুমি শুধু এই মনের আড়ালে’ গান গেয়ে শোনান। এরপর দিলশাদ নাহার কনা গেয়ে শোনান ‘দুষ্টু কোকিল’ ও ‘দিল দিল দিল’।
শেষে ছিল ব্যান্ডদল ওয়ারফেজের গান। তারা পরিবেশন করে ‘চুপচাপ চারিদিক’, ‘সেদিন ভোরে’, ‘বসে আছি’। শিক্ষার্থীরা গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে উল্লাসে মেতে ওঠেন। গানে গানে পর্দা নামে এই আনন্দ উৎসবের।