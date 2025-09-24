তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা ইফতারুল আটক

ভোলার সদর উপজেলার দিঘলদী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইফতারুল হাসান স্বপনকে আটক করেছে পুলিশ। তিনি ভোলা-১ আসনে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা।
আজ বুধবার বেলা সোয়া একটার দিকে রাজধানীর মালিবাগের গুলবাগ এলাকা থেকে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) একটি দল গোপন তথ্যের ভিত্তিতে তাঁকে আটক করেছে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সিটিটিসির বরাত দিয়ে মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, ইফতারুলের বিরুদ্ধে এলাকায় চাঁদাবাজি, ভূমি দখল, সরকারি কর্মচারীদের মারধর ও হুমকি, নারী ও সাংবাদিক নির্যাতন, চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়াসহ নানা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।