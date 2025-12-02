লটারিতে এবার ৫২৭ থানায় নতুন ওসি চূড়ান্ত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য সারা দেশে ৫২৭টি থানায় নতুন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) চূড়ান্ত করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গতকাল সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লটারি করে এই ওসিদের নির্বাচন করা হয়। শিগগিরই তাঁদের পদায়ন করা হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি-মিডিয়া) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও পুলিশের মহাপরিদর্শকের (আইজিপি) উপস্থিতিতে এই লটারি অনুষ্ঠিত হয়। সেই লটারির ভিত্তিতেই ওসিদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে।
পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, সারা দেশে মোট ৬৩৯টি থানা রয়েছে। জেলা পর্যায়ে রয়েছে ৫২৭টি থানা। এ ছাড়া বিভিন্ন মহানগর পুলিশের আওতাধীন এলাকায় আছে ১১২টি থানা। লটারিতে মহানগর এলাকার কোনো থানার ওসিকে পদায়ন করা হয়নি। ৫২৭ জন ওসির মধ্যে ঢাকা রেঞ্জে ৯৮ জন, চট্টগ্রাম রেঞ্জে ১১১ জন, খুলনা রেঞ্জে ৬৪ জন, ময়মনসিংহ রেঞ্জে ৩৬ জন, বরিশাল রেঞ্জে ৪৬ জন, সিলেট রেঞ্জে ৩৯ জন, রাজশাহী রেঞ্জে ৭১ জন এবং রংপুর রেঞ্জে ৬২ জন ওসি পদায়ন করা হয়েছে।
পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাদের বদলি-পদায়নের লক্ষ্যে সৎ, নিরপেক্ষ ও যোগ্য পরিদর্শকদের তালিকা ইউনিটপ্রধানদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে যোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকা সংশ্লিষ্ট কমিটির হাতে দেওয়া হয়। পরে ওসিদের রদবদল নিয়ে কয়েকজন উপদেষ্টা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকও করেন। গতকাল বাছাই করা তালিকা নিয়ে লটারি করা হয়।
এর আগে গত ২৪ নভেম্বর আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য লটারির মাধ্যমে ৬৪ জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) চূড়ান্ত করে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় লটারি করে এই এসপিদের নির্বাচন করা হয়।