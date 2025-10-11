ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক
ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিকের শোকসভা আয়োজনে জাতীয় কমিটি গঠন

ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিকের শোকসভা আয়োজনে ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে ১৫১ সদস্যের জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে ২৪ অক্টোবর ওই শোকসভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আজ শনিবার পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা নতুন দিগন্ত অফিসে গতকাল শুক্রবার ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিকের শোকসভা আয়োজনের জন্য একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, সভায় উপস্থিত শিক্ষক, লেখক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে ২৪ অক্টোবর বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে শোকসভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়।

ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক ফাউন্ডেশনের সভাপতি কবি মুনীর সিরাজের সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে আহ্বায়ক এবং আহমদ রফিক ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল সাদীকে সদস্যসচিব করে ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক শোকসভা জাতীয় কমিটি গঠন করা হয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২ অক্টোবর মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। ভাষা আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে গবেষণা করেছেন আহমদ রফিক। তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, গবেষণা মিলিয়ে লিখিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি দুই বাংলায় অগ্রগণ্য। একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার ও পদক পেয়েছেন আহমদ রফিক।

আহমদ রফিকের জন্ম ১৯২৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তিনি রাজধানীর নিউ ইস্কাটনে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। আহমদ রফিকের স্ত্রী মারা গেছেন ২০০৬ সালে। তিনি নিঃসন্তান। ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক তাঁর মরদেহ ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দান করে গেছেন।

