মানুষের পাহাড়সম প্রত্যাশা পূরণে কাজ করে যাব: আইনমন্ত্রী

নতুন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, এই সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো মানুষের পাহাড়সম প্রত্যাশা পূরণ করা।
মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর আজ বুধবার প্রথম দিন সচিবালয়ে এলে আইনমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।
আইনমন্ত্রী বলেন, চ্যালেঞ্জের জায়গাটি হলো—এই সরকারের ওপর মানুষের যে পাহাড়সম প্রত্যাশা আছে, সেটিই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রত্যাশা পূরণ করতে আমরা নিরন্তরভাবে কাজ করে যাব।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে ৫০ সদস্যের মন্ত্রিসভা গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে শপথ নিয়েছে। বিএনপির নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তাঁর মন্ত্রিসভায় পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ২৫ জন। প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ২৪ জন।