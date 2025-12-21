দেশজুড়ে সৃষ্ট সহিংসতা, নিষ্ঠুরতা ও নৈরাজ্যে মহিলা পরিষদের উদ্বেগ

সম্প্রতি দেশজুড়ে সৃষ্ট সহিংসতা, নিষ্ঠুরতা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। এ পরিস্থিতির অবসানে দোষী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।
আজ রোববার মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম ও সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু এক যৌথ বিবৃতিতে এ দাবি জানিয়েছেন।
বিবৃতিতে বলা হয়, রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা, দেশের অন্যতম গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান দুটির ওপর হামলা–অগ্নিসংযোগ, ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর হামলা–অগ্নিসংযোগ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করে আনন্দ করা, গুপ্ত খুন, নারীর ওপর সহিংসতাসহ এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এটি জনমনে একধরনের আতঙ্ক ও ভীতি তৈরি করেছে।
এমন নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ ও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বিবৃতিতে বলা হয়, এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসানে দোষী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জোর দাবি জানাচ্ছে মহিলা পরিষদ। জনগণের নিরাপত্তা ও দেশে স্থিতিশীল পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে সরকার, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলোকে দেশের স্বার্থে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনেরও আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।