সুপ্রিম কোর্টে শুরু হচ্ছে ভার্চ্যুয়াল বিচারিক কার্যক্রম

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে ভার্চ্যুয়ালি বিচারিক কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। এ জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগের প্রশাসন শাখার এক স্মারক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে আজ রোববার এ তথ্য জানা গেছে।
জানতে চাইলে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী প্রথম আলোকে বলেন, ভার্চ্যুয়াল কোর্ট শুরু হতে যাচ্ছে। এ জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সপ্তাহে দু–এক দিন বা সর্বোচ্চ দুই দিন হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের উভয় (আপিল ও হাইকোর্ট) বিভাগে হবে। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি, জ্বালানি পরিস্থিতি ইত্যাদি বিবেচনায় এটি করা হচ্ছে। সম্ভবত এ সপ্তাহ থেকেই হতে যাচ্ছে।
এদিকে আজ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের (প্রশাসন শাখা) এক স্মারকে হাইকোর্টে ভার্চ্যুয়াল কোর্ট পরিচালনার উদ্যোগের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। স্মারকের ভাষ্য, বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২০ সালের আদালত কর্তৃক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার আইন এবং হাইকোর্ট বিভাগের জারি করা প্র্যাকটিস ডাইরেকশন (নির্দেশিকা) অনুসরণ করে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতি সপ্তাহে দুই দিন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ভার্চ্যুয়াল কোর্ট পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।