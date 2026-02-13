ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ‘রাজাকারবিরোধী’ গানের অনুষ্ঠান

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া এবং রাজাকারবিরোধী অবস্থানকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী শিক্ষার্থীদের একাংশ গানবাজনার আয়োজন করেছে। পিকআপ ভ্যানে সাউন্ড সিস্টেম বসিয়ে গান বাজিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকা প্রদক্ষিণ করে।
আজ শুক্রবার বিকেল চারটা থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়। এতে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যার দিকে টিএসসিতে অবস্থান নেন। সেখানে গানের তালে তালে নাচের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।
অনুষ্ঠানের আয়োজকদের একজন ইলালালা ফারিয়া মতিন বলেন, ‘বাংলাদেশের অনেক সংখ্যক মানুষ জামায়াতকে ভোট দিলেও দেশের বেশির ভাগ মানুষ মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে। সে কারণে আমরা যখন রাজাকারবিরোধী এই গানগুলো রাস্তায় ছেড়ে বের হয়েছি, তখন মানুষের উল্লাস দেখেছি। “মুক্তিযুদ্ধ মানুষ খায় না” এ ধরনের কথাবার্তা বোগাস কথাবার্তা।’
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী এনামুল হাসান। তিনি বলেন, ‘নির্বাচনের আগে দেশবিরোধী জামায়াতি অপশক্তি গত দেড় বছর ধরে তাদের পুরোনো মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনীতি করার চেষ্টা করেছে। আমরা টিএসসিতে দেখেছি কীভাবে স্বীকৃত যুদ্ধাপরাধীদের ছবি টাঙিয়েছে। আমরা তাদের আস্ফালন ও উচ্চবাচ্চ্য দেখেছি।’
সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘গতকালকের নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষ একাত্তরবিরোধী অপশক্তিকে রুখে দিয়েছে। যদিও জামায়াত এই মুহূর্তে কার্যত বিরোধী দল। এটা বাংলাদেশের জন্য একটি অ্যালার্মিং ব্যাপার।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষার্থী বলেন, ‘একাত্তরবিরোধী এজেন্ডার বিরুদ্ধে আমাদের যে অবস্থান, সে অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে “সব রাজাকার ভেসে যাবে বঙ্গোপসাগরে” গানের মহড়া করেছি।’