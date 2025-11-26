সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

শুভ সন্ধ্যা। আজ বুধবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর কিছু হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে।
রোগীর ফাইলে মো. সাইদ হোসেনের বয়স ৬৫ বছর। তাঁর ঠিকানা পাবনার মানসিক হাসপাতালের ৪ নম্বর ওয়ার্ড। গত ৩০ অক্টোবর দুপুরে গিয়ে দেখা গেল, খালি গায়ে শুধু ডায়াপার পরা সাইদ মেঝেতে ময়লা-জীর্ণ তোশকে শুয়ে আছেন। তোশক ও বালিশে কভার নেই। বাঁ হাতটি বাঁকা করে বুকের কাছে ধরে রেখেছেন। মাথার কাছে একটি প্লেটে কিছু ভাত লেগে শুকিয়ে আছে। কিছু ভাত মাথার কাছে তোশকে পড়ে আছে। বিস্তারিত পড়ুন...
ভারতের স্বায়ত্তশাসিত থিঙ্কট্যাংক প্রতিষ্ঠান মনোহর পারিক্কর ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালাইসিসের (এমপি-আইডিএসএ) গবেষক স্মৃতি এস পট্টনায়কের মতে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ‘সীমিত কর্মপরিধি ও দায়িত্বসম্পন্ন একটি রূপান্তরকালীন সরকার। ভারত অপেক্ষা করবে, নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরই তারা দ্বিপক্ষীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে।’ বিস্তারিত পড়ুন...
শেখ সাঈদ বিন মাকতুম বিন রশিদ আল মাকতুম দুবাইয়ের শাসকের ভাইয়ের ছেলে। ২০১৯ সালে জয়নাব জাভাদলির সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়। এর পর থেকেই শিশুসন্তানদের নিজেদের হেফাজতে রাখা নিয়ে সাবেক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ চলছে। বিস্তারিত পড়ুন...
সংবাদ সম্মেলন শেষ। বেরিয়ে যাচ্ছিলেন লিটন দাস। এক সাংবাদিক লিটনকে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য শুভকামনা জানালেন। স্বাভাবিক সময়ে লিটন এমন শুভকামনার উত্তর হাসিমুখে দেন। কিন্তু আজ? আজ তিনি একদমই চুপ! সোজা হাঁটা ধরলেন ড্রেসিংরুমের পথে। বিস্তারিত পড়ুন...
মিথিলা জানিয়েছেন, বিচারকদের রায়ে তিনি ক্লোজডোর ভোটিংয়ে পেয়েছেন ৯.৬৪০ নম্বর আর ফাতিমা পেয়েছিলেন ৮.৯৭৫৫ নম্বর।
