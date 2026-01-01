শুভ সন্ধ্যা। আজ বৃহস্পতিবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:
রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় গতকাল বুধবার রাতে নাঈম কিবরিয়া (৩৫) নামের এক আইনজীবীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার প্রথম আলোকে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন ভাটারা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফুল ইসলাম। বিস্তারিত পড়ুন...
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লতিফুর রহমান ঘোষণা দিয়েছেন, আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে যোগ দিলে তাঁরা সব দায়দায়িত্ব নেবেন। গত মঙ্গলবার বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ফাটাপাড়া মদনমোড় এলাকায় এক উঠান বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। বিস্তারিত পড়ুন...
সুইজারল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্রানস-মন্টানায় বিলাসবহুল একটি স্কি রিসোর্টে নববর্ষ উদ্যাপন অনুষ্ঠান চলাকালে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণে অন্তত ৪০ জন নিহত ও শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর বলে আজ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে সুইজারল্যান্ড পুলিশ। বিস্তারিত পড়ুন...
দীর্ঘ জল্পনাকল্পনার অবসান হলো অবশেষে। গতকাল বুধবার ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সান্তোস আনুষ্ঠানিকভাবে নেইমারের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন চূড়ান্ত করে। নতুন চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সান্তোসেই থাকছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। নেইমারের নতুন চুক্তির খবর নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম ‘গ্লোবো’। বিস্তারিত পড়ুন...
‘আপনি নিশ্চিত এই সিনেমা দেখবেন?’ রাজধানীর এক মাল্টিপ্লেক্সের টিকিট বিক্রেতার প্রশ্ন শুনে বিব্রতই হতে হলো। গিয়েছিলাম মুক্তি পাওয়া এক বাংলা সিনেমা দেখতে। মুক্তির তৃতীয় দিন দুপুরবেলা নিরুত্তাপ টিকিট কাউন্টার। এ রকম প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝে ওঠার আগে রহস্য খোলাসা করলেন প্রশ্নকর্তা নিজেই। বিস্তারিত পড়ুন...