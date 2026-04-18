দেশজুড়ে বাড়ছে হামের প্রাদুর্ভাব। হাসপাতালগুলোতে প্রতিদিনই বাড়ছে হামে আক্রান্ত এবং হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি শিশু রোগীর সংখ্যা। মাতুয়াইল শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট-এ। ১৮ এ্রপ্রিল
বাংলাদেশ

হামের উপসর্গ নিয়ে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪ শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

হামের উপসর্গ নিয়ে আজ শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে এ সময়ে হামে কোনো মৃত্যুর তথ্য পাওয়া যায়নি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ থেকে আজ সকাল আটটা পর্যন্ত হামে মোট ৩৫ শিশুর মৃত্যু হয়েছে; আর হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৭৮ শিশুর।

আজ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে যে চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তার মধ্য দুটি মৃত্যুর ঘটনা ঢাকায় এবং দুটি বরিশাল বিভাগে। এ সময়ে সর্বোচ্চ ৮১ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে ঢাকা বিভাগে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, হামের উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬২৪ শিশু।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, ১৭ এপ্রিল সকাল আটটা থেকে আজ সকাল আটটা পর্যন্ত সারা দেশে হাম শনাক্ত হয়েছে ৮৬ জনের। হামের উপসর্গ দেখা গেছে ৯৪২ জনের মধ্যে। এর মধ্যে ৫৮০ জন ঢাকা বিভাগের, ২০৮ জন রাজশাহী বিভাগের। একই সময়ে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬২৪ জন, যার মধ্যে ৩৩০ জনই ঢাকা বিভাগের। সবচেয়ে কম রোগী ভর্তি হয়েছে ময়মনসিংহে পাঁচজন ও রংপুর বিভাগে তিনজন।

এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া ৫০৮ জন। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ ২৫২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬৪ জন ও রাজশাহী বিভাগে ৫১ জন হাসপাতাল ছেড়েছে।

গত ৩৫ দিনে হামের উপসর্গ নিয়ে আসা ২২ হাজার ৪০৯ জনের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১৪ হাজার ৫২২ জন। এ সময়ে হাম শনাক্ত হয়েছে ৩ হাজার ২৭৮ জনের। আর সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছে ১১ হাজার ৭৫১ জন।

