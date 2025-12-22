হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত প্রথম আলো কার্যালয় পরিদর্শন করেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে
হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত প্রথম আলো কার্যালয় পরিদর্শন করেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে
প্রথম আলো কার্যালয় পরিদর্শন

পাল্টা মত দিয়ে প্রতিহত করবেন, সহিংসতা যুক্তি হতে পারে না: সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ওপর হামলা গভীর উদ্বেগের বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেছেন, ‘আপনি যখন গণতন্ত্রের পথে যাত্রাটা শুরু করবেন, সে সময় আপনার যাদের সাথে মতবিরোধ আছে তাদের আপনি পাল্টা মত দিয়ে প্রতিহত করবেন। তাদের আপনি এভাবে সহিংসতা দিয়ে, অগ্নিকাণ্ড দিয়ে তো প্রতিহত করবেন না। এটা তো কোনো যুক্তির কথা হতে পারে না।'

আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে গত বৃহস্পতিবার রাতের হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত প্রথম আলো কার্যালয় পরিদর্শন করে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এসব কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা একটা নির্বাচনের দিকে যাচ্ছি এবং সেই নির্বাচনের আবহটা বজায় রাখতে, নির্বাচনের একটা উৎসবমুখর আবহ তৈরি করতে, গণতন্ত্রের জন্য প্রধান বার্তা তৈরি করতে যেখানে গণমাধ্যম একটা ভূমিকা পালন করবে, সেখানে যদি আপনি সেই গণমাধ্যমের ভূমিকার সঙ্গে একমত না হন, আপনি আপনার ভিন্ন মতটা আপনার মতন করে প্রকাশ করবেন। কিন্তু এই আক্রমণের কোনো জায়গা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রধান উপদেষ্টা তাৎক্ষণিকভাবে বিবৃতি দিয়েছেন উল্লেখ করে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, সরকার এ বিষয়ে খুবই উদ্বিগ্ন এবং সরকার এই ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশে আছে।

সহমর্মিতা জানাতে এবং গণমাধ্যম যাতে স্বাধীন, সঠিক ও মুক্ত আবহে কাজ করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করার জন্য সরকার কী করতে পারে সেটা বুঝতেই প্রথম আলো কার্যালয়ে এসেছেন বলে জানান সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

গত বৃহস্পতিবার রাতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয় দেশের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো। প্রথম আলোর কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এতে প্রথম আলোর কার্যালয় ভস্মীভূত হয়ে যায়। একই রাতে ডেইলি স্টার কার্যালয়েও ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট করা হয়। সংহতি জানাতে ডেইলি স্টার কার্যালয়ে গেলে একই রাতে সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীরকে হেনস্তা করা হয়। এ ঘটনাকে ‘গণমাধ্যমের জন্য কালো দিন’ আখ্যায়িত করে প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছেন অনেকেই। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই হামলার ঘটনা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর হামলার শামিল।একই রাতে হামলা হয় ছায়ানটে। সেখানেও ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরদিন শুক্রবার সন্ধ্যায় উদীচী কার্যালয়েও হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

