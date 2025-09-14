ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে মেইসেসের আন্তর্জাতিক শিক্ষা মেলা

বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্নপূরণে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সুযোগ করে দিতে আয়োজিত হতে যাচ্ছে ‘বার্ষিক আন্তর্জাতিক শিক্ষা মেলা ২০২৫’। এর আয়োজক দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ‘মেইসেস’।
দেশের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিভাগীয় শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে দিনব্যাপী শিক্ষা মেলার উদ্যোগ নেয় মেইসেস। ইতিমধ্যে গতকাল শনিবার সিলেটের গ্র্যান্ড প্যালেসে শিক্ষা মেলা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বাকি দুটি আয়োজন ১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার ওয়েস্টিন এবং ২০ অক্টোবর চট্টগ্রামের দ্য পেনিনসুলায় অনুষ্ঠিত হবে। এখানে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা সরাসরি উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলবেন।
মেলায় অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীরা আবেদনপ্রক্রিয়া, ভর্তির শর্তাবলি, টিউশন ফি, বৃত্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। আয়োজকেরা জানান, এ মেলায় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাবেন, যা তাঁদের বিদেশে উচ্চশিক্ষাবিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হবে। প্রতিবছর প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী এ আয়োজনে অংশ নেন।
শিক্ষার্থীদের জন্য এমন সুযোগ নিয়ে আসা ‘মেইসেস’ প্রতিষ্ঠা করেন ২০০৭ সালে টিনা সালেম মনজুর ও রুহাম মনজুর দম্পতি। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিদেশে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা, স্বচ্ছ তথ্য ও সততার সঙ্গে সেবা দিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির গুলশান, ধানমন্ডি, সিলেট ও চট্টগ্রামে চারটি অফিস রয়েছে।
বর্তমানে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান ও মালয়েশিয়ার ২০০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে মেইসেস। শিক্ষার্থীদের দেশ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কোর্স নির্বাচন থেকে শুরু করে আবেদন, বৃত্তির আবেদন, ভিসাপ্রক্রিয়া এবং প্রি-ডিপারচার ব্রিফিং পর্যন্ত সার্বিক সহায়তা দিয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। দাপ্তরিক প্রতিনিধি হিসেবে মেইসেস এসব সেবা শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে দিয়ে থাকে। এ ছাড়া মেইসেস সারা বছরই বিভিন্ন আউটরিচ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষার্থীদের কাছে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আয়োজিত হয় ‘বার্ষিক আন্তর্জাতিক শিক্ষা মেলা’।
মেলায় প্রবেশ সবার জন্য উন্মুক্ত। কোনো রেজিস্ট্রেশন ফি নেই। ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছে আয়োজকেরা।