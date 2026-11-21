শুভসন্ধ্যা। আজ শনিবার। রাজনীতি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:
নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় বিএনপির দুই নেতাকে হত্যার জের ধরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) বি এম কবিরুল হক মুক্তিসহ কয়েকজন নেতা–কর্মীর বাড়ি ও দোকানপাটে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত উপজেলার বেন্দারচর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত পড়ুন...
‘আমার জীবনের সুখের কমতি ছিল না। এই দুর্ঘটনা আমাকে একেবারে শেষ করে দিয়ে গেল। আমার দুই ছেলেকে এভাবে কেড়ে নিল কেন। আমি এখন কী করব, কী নিয়ে বাঁচব? আমার ঘর তো শূন্য করে দিল।’ বিস্তারিত পড়ুন...
নিউইয়র্কের একটি কফি শপে বসে আছেন এক নারী। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন আরেক ব্যক্তি। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। বাইরে থেকে দেখলে একে সাধারণ সাক্ষাৎ বলেই মনে হবে। কিন্তু সেখানে উপস্থিত দুজনের একজনের ওপর নজর রাখছিল যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই। বিস্তারিত পড়ুন...
কারাগারের ভেতরে কাজ করে এই টাকাটাই পেতেন দানি আলভেস। একসময় বার্সেলোনা ও ব্রাজিলের হয়ে মাঠে রাজত্ব করেছেন। আয় করেছেন লাখ লাখ, কোটি কোটি ইউরো, সেই মানুষ এখন হাজারো মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, কারাগারে পাওয়া ওই ১১৩ ইউরোতেই তিনি বেশি সুখী ছিলেন। বিস্তারিত পড়ুন...
তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কৌতূহল নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের ব্যক্তিজীবনকে আড়ালে রাখতে পছন্দ করেন, তাঁদের জীবনের নতুন কোনো খবর সামনে এলে আলোচনা আরও বাড়ে। টালিউড অভিনেত্রী ও সংসদ সদস্য মিমি চক্রবর্তীকে ঘিরে এখন তেমনই আলোচনা। বিস্তারিত পড়ুন...