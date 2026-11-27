শুভ সকাল। আজ ২৭ নভেম্বর, শুক্রবার। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
ঝিনাইদহ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিনকে (২৪) আটক করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। আনোয়ারুল কলকাতায় খুন হন। বুধবার রাতে ডিএমপির ডিবির ওয়ারী বিভাগের একটি দল রাজধানীর লালমাটিয়া এলাকার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে মুমতারিনকে আটক করে। বিস্তারিত পড়ুন...
আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের ব্যস্ত সড়কের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক গোপন জগৎ। ২০২১ সালের আগস্টে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সেনা প্রত্যাহারের পর তালেবান ক্ষমতা দখল করলে নারীদের ওপর যে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, নীরবে তা অমান্য করে চলেছেন সেই নারীরা। বিস্তারিত পড়ুন...
বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে কেলেঙ্কারির জেরে পদত্যাগের পর চলতি সপ্তাহে আবার মার্কিন চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার নেতৃত্বে ফিরেছেন জেনসেন হুয়াং। তাঁর প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে শুধু তিনিই নন, হাজারো কিলোমিটার দূরে ইসরায়েলের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুও এতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...
ফুটবল কোচের জীবনটা কেমন? তিন দিন পরপর ম্যাচ। এক সপ্তাহ থেকে আরেক সপ্তাহ, এক মৌসুম থেকে আরেক মৌসুম। সাফল্যের আনন্দ আছে, ট্রফির ঝলক আছে। কিন্তু এর আড়ালে জমে থাকে ক্লান্তিও। পেপ গার্দিওলার জীবনেও সেই ক্লান্তি একসময় এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ফুটবল থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় ছিল না। ইতালির জাতীয় দলের কোচ হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কেন, এবার সেই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন গার্দিওলা। বিস্তারিত পড়ুন...
বিশ্বের অন্যতম বড় সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা মিস ইউনিভার্সে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় বাংলাদেশ। এরপর কয়েক বছরের বিরতি পেরিয়ে ২০২৪ সালে আবারও আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন একজন প্রতিযোগী। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত চারবার মিস ইউনিভার্সের মূল আসরে বাংলাদেশের হয়ে অংশ নিয়েছেন চারজন। বিস্তারিত পড়ুন...