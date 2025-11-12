যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়নমন্ত্রী ব্যারোনেস জেনি চ্যাপম্যান
যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়নমন্ত্রী ব্যারোনেস জেনি চ্যাপম্যান
বাংলাদেশ

দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসছেন যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়নমন্ত্রী

কূটনৈতিক প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থী বিশেষ করে নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করতে ঢাকায় আসছেন যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়নমন্ত্রী ব্যারোনেস জেনি চ্যাপম্যান। দুই দিনের সফরে তিনি বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে পৌঁছাবেন।

ঢাকায় যুক্তরাজ্য হাইকমিশন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ব্যারোনেস জেনি চ্যাপম্যান দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের অর্থায়নে পরিচালিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তামূলক এবং নারী ও কন্যাশিশুদের ওপর সহিংসতা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখছে—এমন কর্মসূচিগুলো পরিদর্শন করবেন।

বাংলাদেশ সফরের সময় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়নমন্ত্রী। কক্সবাজার সফরের পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়নমন্ত্রী জেনি চ্যাপম্যান অনিয়মিত অভিবাসন সম্পর্কিত যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ সহযোগিতার ওপর একটি গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেবেন।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, সফরের প্রথম দিনে ঢাকায় এসে কক্সবাজারে চলে যাবেন জেনি চ্যাপম্যান। সারা দিন রোহিঙ্গা শরণার্থীশিবির পরিদর্শন এবং নানা পর্যায়ের বৈঠক শেষে তিনি সন্ধ্যায় ঢাকায় ফিরবেন। এরপর তিনি প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। পরদিন অর্থাৎ শুক্রবার তিনি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান এবং বিডার চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতিসহ দুই দেশের সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন।

যুক্তরাজ্য এখনো মনে করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ ফিরে এলে তাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করা হোক। রোহিঙ্গাদের জন্য যুক্তরাজ্যের নতুন ২৭ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের সহায়তা ঘোষণার পর দেশটির আন্তর্জাতিক উন্নয়নমন্ত্রীর এই সফর হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের নতুন এই সহায়তা দিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া পাঁচ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে জীবনরক্ষাকারী মানবিক সহায়তা দেওয়া হবে।

সফরের প্রাক্কালে যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়নমন্ত্রী ব্যারোনেস চ্যাপম্যান বলেছেন, যুক্তরাজ্য গর্বের সঙ্গে সত্যিকারের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তা থেকে শুরু করে জলবায়ু সংকট মোকাবিলা, অনিয়মিত অভিবাসন এই দুই দেশের যৌথ কর্মকাণ্ড উভয় দেশের জন্য বাস্তব ও ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে।

আরও পড়ুন