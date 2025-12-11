সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
বাংলাদেশ

সরকারের নিরপেক্ষতার স্বার্থে এটাই হওয়া উচিত: দুই উপদেষ্টার পদত্যাগ নিয়ে সৈয়দা রিজওয়ানা

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

অন্তর্বর্তী সরকারের দুই উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার পদত্যাগ করার বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, সরকারের নিরপেক্ষতার স্বার্থে এটাই হওয়া উচিত।

আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এ কথা বলেন। তিনি বলেন, তাঁদের মধ্যে একজন (আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া) বলেছেন, তিনি নির্বাচন করবেন। যিনি নির্বাচন করবেন, একটি অরাজনৈতিক সরকারে তিনি আর থাকবেন না, সে জন্যই তিনি পদত্যাগপত্র দিয়েছেন। তাঁরও কিছু দাপ্তরিক কাজ আছে। তফসিল ঘোষণার আগে সেগুলো শেষ করতে পারেন, সেই সময়টুকু পেলেন। এটা সে জন্য।

সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন ‘আরেকজনের (বিদায়ী উপদেষ্টা মাহফুজ আলম) কথা শুনিনি। আপনারা যেটা পত্রিকায় পড়েন, আমরাও সেটা পত্রিকায় পড়ি। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে, সরকারের নিরপেক্ষতার স্বার্থে এটাই হওয়া উচিত।’

দুই উপদেষ্টার পদত্যাগের পর তিনটি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার পদ ফাঁকা হচ্ছে। এসব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কারা পাচ্ছেন, সে বিষয়ে করা প্রশ্নের জবাবে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন ‘এটা সম্পূর্ণ প্রধান উপদেষ্টার এখতিয়ার।...পদত্যাগপত্র কার্যকর হোক। তারপর প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকেই জানতে পারবেন।’

বিদায়ী দুই উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া গতকাল বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিলে প্রধান উপদেষ্টা তা গ্রহণ করেন। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পদত্যাগ কার্যকর হবে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হন মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ। মাহফুজ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং আসিফ মাহমুদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছিলেন।

গতকাল বিকেলে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া বলেছেন, তিনি নির্বাচন করবেন। তবে কোনো দল থেকে, নাকি স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করবেন, তা বলেননি।

আসিফ মাহমুদ ঢাকা থেকে ভোট করবেন, এটা আগেই জানিয়েছেন। তিনি গত ৯ নভেম্বর ভোটার এলাকা পরিবর্তন করে ধানমন্ডিতে ভোটার হওয়ার আবেদন করেন। এরপর ঢাকা-১০ আসন (ধানমন্ডি, কলাবাগান, নিউমার্কেট ও হাজারীবাগ) থেকে নির্বাচন করতে পারেন বলে আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে।

সাংবাদিকের প্রশ্নে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমি নির্বাচন করব, এটা স্পষ্টভাবেই বলা যায়। কিন্তু কোথা থেকে করব, কোন দল থেকে করব, সেটা পরবর্তী বিশ্লেষণ।’

এদিকে পদত্যাগ করা তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম নির্বাচন করবেন কি না, তা তিনি জানাননি।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৮ আগস্ট অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। এত দিন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন প্রধান উপদেষ্টাসহ ২৩ জন। তাঁদের মধ্যে দুজন ছাত্র প্রতিনিধি পদত্যাগ করলেন।

