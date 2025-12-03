সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

শুভ সন্ধ্যা। আজ বুধবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর কিছু হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে।
বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর (এসএসএফ) নিরাপত্তা প্রটোকল অনুযায়ী আগামীকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের কাছের দুটি মাঠে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার পরীক্ষামূলকভাবে অবতরণ-উড্ডয়ন করবে। তাই এ বিষয়ে বিভ্রান্ত না হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ১টা ১৯ মিনিটে প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়। বিস্তারিত পড়ুন...
বাজারে আসছে ৫০০ টাকার নতুন নোট। আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে নতুন নকশার নোট বাজারে ছাড়া হবে। নতুন এই ৫০০ টাকার নোট প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল কার্যালয় এবং পরবর্তী সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য কার্যালয় থেকে ছাড়া হবে। নতুন এই নোটের নকশাতেও পরিবর্তন আসছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
আসিম মুনির একই সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘প্রিয় বন্ধু’, চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের ‘আয়রন ব্রাদার’। উল্টো দিকে ভারতের মতে, ‘সবচেয়ে বড় হুমকি’ এবং আফগান তালেবানের দৃষ্টিতে ‘এক নম্বর শত্রু’। বিস্তারিত পড়ুন...
আরিফিন শুভ ও চিত্রনায়িকা জান্নাতুল ঐশীর চুমুর একটি ভিডিও সম্প্রতি অন্তর্জালে ছড়িয়ে পড়ে। মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ‘নূর’ সিনেমায় দৃশ্যটি থাকছে। নায়ক-নায়িকার ‘অন্তরঙ্গ’ মুহূর্তের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর একরকম হইচই পড়ে। চলচ্চিত্রবিষয়ক বিভিন্ন গ্রুপে এ নিয়ে লেখালেখিও হয়। বিস্তারিত পড়ুন...
১৫ বছর পর আবারও ভারতের ঘরোয়া লিস্ট ‘এ’ টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন বিরাট কোহলি। ২৪ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া ৫০ ওভারের এই টুর্নামেন্টে দিল্লির হয়ে খেলবেন তিনি। দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (ডিডিসিএ) কোহলির খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। বিস্তারিত পড়ুন...