আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-৩ গঠন করা হতে পারে: আইন উপদেষ্টা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-৩ গঠন করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

আজ মঙ্গলবার সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ভবন ও সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন শেষে আসিফ নজরুল সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

এ সময় আইন উপদেষ্টা বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন তাঁরা। বিগত সরকারের হত্যা, গুম, নির্যাতনসহ সব ধরনের অপরাধের বিচারের বিষয়ে তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আইন উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ভবনসংলগ্ন টিনশেড ভবন খালি হয়ে গেলে আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-৩ গঠন করতে পারি। এটি করা গেলে গুমসহ অন্যান্য অপরাধের বিচারকাজ দ্রুত করা যাবে।’

গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খানকে সঙ্গে নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পরিদর্শনে যান আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। এ সময় ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটররা উপস্থিত ছিলেন

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা নিয়ে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে বিচারক, কৌঁসুলি ও তদন্তদল কাজ করছেন বলে উল্লেখ করেন আসিফ নজরুল।

পরিদর্শনকালে আসিফ নজরুলের সঙ্গে ছিলেন গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। উপস্থিত ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামসহ অন্য প্রসিকিউটররা।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার, এর দলীয় ক্যাডার, সরকারের অনুগত প্রশাসনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি অংশ মানবতাবিরোধী অপরাধ করে বলে একের পর এক অভিযোগ জমা পড়ে। দুটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এসব অপরাধের বিচার চলছে।

