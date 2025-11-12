নেপালে আকিজ বোর্ড ও আকিজ ডোরের বিজনেস কনফারেন্সে নতুন পণ্য উন্মোচন

আকিজ বশির গ্রুপের শীর্ষ দুই ব্র্যান্ড আকিজ বোর্ড এবং আকিজ ডোর দেশের বোর্ড ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথমবারের মতো সফলভাবে আন্তর্জাতিক বিজনেস কনফারেন্সের আয়োজন করেছে। এতে তিনটি পণ্য উন্মোচন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় ‘ইভলভ বিয়ন্ড বিজনেস কনফারেন্স ২০২৫’। এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন আকিজ বশির গ্রুপের চিফ অপারেটিং অফিসার মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স ডিরেক্টর মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, হেড অব সেলস মো. নজরুল ইসলাম, হেড অব প্রোডাকশন শেখ জাকারিয়াসহ প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
এবারের কনফারেন্সের অন্যতম আকর্ষণ ছিল তিনটি নতুন পণ্য—সিনক্রো, ফাইবারসেম ও আল্টিম্যাটের উন্মোচন। এই তিনটি নতুন পণ্য উদ্ভাবনের মাধ্যমে আকিজ বোর্ড আবার তাদের ডিজাইননির্ভর ও প্রযুক্তিনির্ভর সারফেস সলিউশনসে নেতৃত্বের অবস্থান প্রমাণ করেছে।
প্রায় ৩৭০ জন ডিলার, ব্যবসায়িক সহযোগী ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তৃত প্রতিনিধিরা একসঙ্গে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন; যা পরিণত হয় ঐক্য, প্রেরণা ও আনন্দের এক মহোৎসবে। কৌশলগত আলোচনা, ব্যবসায়িক দিকনির্দেশনা এবং সংস্কৃতি অন্বেষণের মেলবন্ধনে এই আয়োজন শুধু একটি কনফারেন্স নয়, বরং হয়ে ওঠে স্মরণীয় এক অভিজ্ঞতা।