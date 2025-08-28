আনিকা নিসা রাইসা (২৯) কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন এই শিক্ষার্থীর শারীরিক অবস্থা ক্রমে খারাপের দিকে। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে তাঁর একটি অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে। বর্তমানে তিনি ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
আনিকা রাজধানীর মতিঝিলের এজিবি কলোনির বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক মো. খায়রুল আনামের মেয়ে। ইতিমধ্যে পরিবার সব সঞ্চয় শেষ করে দেশে-বিদেশে তাঁর চিকিৎসায় দেড় কোটি টাকার বেশি ব্যয় করেছে। তবে এখন আর আনিকার চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা পরিবারটির নেই। এমন পরিস্থিতিতে সবার কাছে আর্থিক সহায়তার অনুরোধ জানিয়েছে আনিকার পরিবার।
আনিকার জন্য সাহায্য পাঠাতে—
হিসাবের নাম: মো. খায়রুল আনাম, হিসাব নম্বর—০২০০০০১৯৫৮৮৬০, রাউটিং নম্বর–০১০২৭৩৪৯৮, অগ্রণী ব্যাংক, কমলাপুর শাখা, ঢাকা।
সাহায্য পাঠানো যাবে মুঠোফোন নম্বরেও—01715494845 (বিকাশ ও নগদ) বা 01708661560 (বিকাশ)।
বিজ্ঞপ্তি