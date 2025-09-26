বিশ্বমানের চক্ষুচিকিৎসা–সেবা নিয়ে যাত্রা শুরু এরিস্টো আই হসপিটালের

বাংলাদেশের চক্ষু রোগীদের বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের প্রত্যয় নিয়ে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ধানমন্ডি-৬ নম্বর রোডে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করল এরিস্টোফার্মা লিমিটেডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এরিস্টো আই হসপিটাল লিমিটেড। বৃহস্পতিবার বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে হাসপাতালটির উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এরিস্টোফার্মা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যান এবং এরিস্টো আই হসপিটালের চেয়ারম্যান এম এ হাসান। এ সময় এরিস্টোফার্মার পরিচালক, হাসপাতালের কর্মকর্তাসহ চক্ষুবিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
স্বাগত বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা দেশবরেণ্য চক্ষুচিকিৎসক অধ্যাপক মেজর জেনারেল (অব.) ডা. কামরুল হাসান খান হাসপাতালের যাত্রার মূল উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘দেশের মানুষের জন্য আন্তর্জাতিক মানের চক্ষুচিকিৎসা এখন হাতের নাগালে। কাউকে চোখের চিকিৎসা নিতে আর বিদেশে যেতে হবে না বলে আমরা মনে করি। ধীরে ধীরে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এ হাসপাতালের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।’
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সংবাদকর্মী ও অতিথিরা হাসপাতালের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও বিভাগগুলো পরিদর্শন করেন। পরবর্তী সময়ে এরিস্টো আই হসপিটালের বিশ্বমানের সেবা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সবার সামনে তুলে ধরা হয়।
যেসব সেবা রয়েছে
এরিস্টো আই হসপিটালে থাকছে চোখের প্রয়োজনীয় ও আধুনিক সব সেবা। এর মধ্যে রয়েছে সেলাইবিহীন ছানি অপারেশন ও লেন্স স্থাপন (ফ্যাকো সার্জারি), রিফ্র্যাকটিভ সার্জারি (ল্যাসিক, ফেমটো ল্যাসিক, এসএমআইএলই), বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো প্রেসবাইওপিয়া (চালশে) রোগের লেজার চিকিৎসা ‘প্রেসবাইঅন্ড’, লেজার চিকিৎসার মাধ্যমে কর্নিয়া প্রতিস্থাপন, গ্লুকোমা, রেটিনা ও নেত্রনালির সব ধরনের অপারেশন, ট্যারা চোখ (স্কুইন্ট) ও অন্যান্য অকুলোপ্লাস্টিক সার্জারি। পাশাপাশি শিশু চক্ষু রোগে বিশেষায়িত চিকিৎসা, বিশেষ করে আরওপি (রেটিনোপ্যাথি অব প্রিম্যাচিউরিটি) রোগের স্ক্রিনিং ও সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চক্ষু রোগ শনাক্তকরণ ও বিভিন্ন ধরনের লেজার চিকিৎসা।
এরিস্টো আই হসপিটালের সম্ভাবনা ও গুরুত্ব
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক রোগী উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে বাধ্য হন। এরিস্টো আই হসপিটালের মাধ্যমে এখন দেশের ভেতরেই পাওয়া যাবে বিশ্বমানের চক্ষুচিকিৎসা–সেবা। ফলে রোগীরা বিদেশগমন ও ভিসাজনিত বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাবেন, সাশ্রয় হবে অর্থ। একই সঙ্গে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিরা দেশে এসেও তুলনামূলক কম খরচে এ হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসা নিতে পারবেন।
বিস্তারিত তথ্য ও চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ভিজিট করুন: aristoeyehospital.com