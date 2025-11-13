ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ নিরাপত্তা প্রহরী সাময়িক বরখাস্ত

দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ৫ জন নিরাপত্তা প্রহরীকে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বরখাস্ত নিরাপত্তা প্রহরীরা হলেন মো. শাহ আলম (আইইআর), মো. সেলিম (আইইআর), মো. সংগ্রাম হোসেন (চারুকলা অনুষদের মাঝের গেট), মো. সফিকুল ইসলাম (পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান), মো. আলী আহমেদ (কার্জন হলের পেছনের গেট)।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, বরখাস্ত এসব কর্মচারী ১১ নভেম্বর রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত নিজ নিজ কর্মস্থলে নিরাপত্তা প্রহরার দায়িত্বে ছিলেন। সে সময় প্রক্টরিয়াল সিকিউরিটি মোবাইল টিম সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা প্রহরীদের কর্মস্থল পরিদর্শনে গেলে তাঁদের কাজে দায়িত্ব অবহেলার বিষয়টি নজরে আসে।